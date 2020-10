A HONOR új okosórái már előrendelhetők ráadás vezeték nélküli fülhallgatókkal

A Honor két új okosórája, az IFA keretében bemutatott Honor Watch GS Pro és a Honor Watch ES október 5-től Magyarországon is előrendelhető.

A rendkívüli üzemidővel és továbbfejlesztett navigációs rendszerrel rendelkező Honor Watch GS Pro, valamint a sportos életvitelt stílusosan támogató Honor Watch ES az előrendelés két hetében vezeték nélküli fülhallgatóval együtt érkezik.

A Honor Watch GS Pro a világot és saját teljesítőképességük határait felfedező felhasználók megbízható társa. Egy feltöltéssel akár 25 napig is működik, legintenzívebb használat mellett, teljesítmény módban és folyamatosan bekapcsolt navigációval akár 40 órán át segíti viselőjét, és csupán 2 óra alatt teljesen újratölthető. Beépített, kettős műholdas helymeghatározó rendszerének köszönhetően képes megtervezni például túrázás során a kiinduló ponthoz vezető visszautat, valamint jelzi a kijelölt útról való letérést. Segít eligazodni a természetben, tájékoztat a napkelte és a napnyugta időpontjáról, a hold- és az árapály fázisokról, valamint jelzi, ha az időjárás hirtelen rosszabbra fordul. Megfelel 14-féle MIL-STD-810G amerikai katonai szabványnak, ez garantálja a legkülönbözőbb környezeti és más külső hatásoknak való ellenállást. Használható magas és alacsony hőmérsékleten, esőben vagy párás környezetben, hősokk, homok, por vagy folyadékszennyezés esetén, és ütés hatására vagy merülést követően sem hagyja cserben viselőjét.

Több mint százféle kül- és beltéri sportot támogat, köztük például a túrázást, hegymászást, kerékpározást vagy a magas intenzitású intervallumos edzést (HIIT), a crossfitet vagy éppen a funkcionális tréningeket. Profi futópartnerként részletes adatok rögzítésével, hangutasításokkal és 13 különböző edzésprogrammal segíti a hatékonyság fokozását, 50 méterig vízálló kialakítása miatt pedig úszás során is pontosan méri a teljesítményt. Precízen méri több téli sport, például síelés, sífutás és snowboardozás részletes adatait, követi a megtett távolságot, a nyomvonalat, a maximális sebességet és meredekséget, a függőleges emelkedést és ereszkedést, a magasságot, a pulzusszámot és az elégetett kalóriákat. Az okosóra 500 zeneszámot képes tárolni és lejátszani, illetve hívások fogadhatók vagy hangutasítással indíthatók rajta, amihez a párosított okostelefonnak elegendő 100 méteres hatótávolságon belül lennie.

A strapabíró Honor Watch GS Pro kör alakú, 1,39” méretű AMOLED kijelzővel és rozsdamentes acél gombokkal rendelkezik, óralapja különleges dizájnokkal és saját fotókkal személyre szabható. A robosztus külső ellenére könnyű viselet, súlya mindössze 45,5 gramm szíj nélkül.

A Honor Watch ES virtuális személyi edzőként 95 különböző kül- és beltéri sporttevékenység eredményeit képes nyomon követni és valós időben a kijelzőn megjeleníteni. Az otthoni edzést és a munka közben is végezhető testmozgást 12-féle komplex edzésprogrammal támogatja, animációkkal is illusztrálva például a vállfájdalmat oldó gyakorlatsort, a hasizomedzést vagy zsírégető tornát. Az okosóra összesen 44 animált mozgásformával segít a gyakorlatok hatékony és biztonságos elvégzésében, az edzés utáni regenerálódáshoz pedig személyre szabott javaslatokat ad.

A fejlett funkciók és a lenyűgöző megjelenés egyaránt fontos szerepet kaptak a Honor Watch ES esetében. Kialakítása kényelmes és csuklóra simuló, 16,4” méretű AMOLED érintőképernyője pedig 16,7 millió színt képes megjeleníteni. Hatféle always on kijelzővel és számtalan óralappal vagy saját képekkel is személyre szabható. Az óra súlya csak 21 gramm szíj nélkül, így sportolás közben is szinte észrevétlen viselet. Egy feltöltéssel akár 10 napig is használható, majd csupán fél óra alatt 70%-ra újratölthető. Az okosórán keresztül irányítható a párosított telefon kamerája és zenelejátszója, a kijelző megjeleníti az üzenetek előnézetét és értesít hívás esetén.

Mindkét új Honor okosóra képes a pulzus és a vér oxigénszintjének folyamatos mérésére, az alvás mennyiségének és minőségének monitorozására, valamint a stressz szintjének figyelésére, így hatékonyan hozzájárulnak az aktív és egészségtudatos életmód kialakításához.

A Honor Watch GS Pro és a Honor Watch ES magyar nyelvű menüvel is rendelkezik, mindkét óra elsőként fekete színben érkezik hazánkba. A Honor Watch GS Pro 89.990 forintért kapható, ami mellé október 5. és 18. között Honor Magic Earbuds jár. A Honor Watch ES pedig 34.990 forinttól érhető el és Honor Choice TWS Earbuds fülhallgatóval együtt kapható az előrendelés ideje alatt az eMAG, az Euronics, az Extreme Digital és a Media Markt kínálatában.