Ősszel érkezik a Casio pulzusmérővel felszerelt újdonsága

A Casio februárban mutatta be a GBD-H1000-res, pulzusmérővel felszerelt G-Squad karórát.

A koronavírus járvány döntően befolyásolta a modell piaci bevezetését, amely így néhány hónapos csúszásban van az eredeti tervekhez képest. A jelenlegi elképzelések szerint a GBD-H1000-res forgalmazása ősszel startolhat Magyarországon, azonban a Casio, látva a hazai igényeket elérhetővé tett egy kisebb mennyiséget idehaza a rajongók számára. Az előértékesítés a fekete, a piros, valamint a sötétszürke változatokat foglalja magában, a fehéret egyelőre nem.

„Túlzás nélkül állítható, hogy még a karantén idején is nagy volt az érdeklődés erre a modellre, hiszen ez egy sport okosóra, ami strapabíróságát tekintve messze meghaladja a várakozásokat”

– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere. A GBD-H1000-res a G-Squad karórák jól bevált fejlesztéseire épül, így ebben a karórában is megtalálható a Quad szenzor (légnyomásmérésen alapuló magasságkijelzés, digitális iránytű, külső hőmérséklet érzékelés, lépésszámláló), viszont kibővült egy régóta várt funkcióval, a pulzusméréssel.

„A Casio-nak ez az első ilyen funkcióval felszerelt karórája, amely egészen 220 bpm-ig képes kijelezni a percenkénti pulzusszámot. Hogy mennyire a sportolásra optimalizálták azt jól mutatja, hogy az elérni kívánt pulzus intervallum érték is beállítható rajta és ennek elérésekor az óra – vibrálás vagy hangjelzés útján – automatikusan figyelmeztetést küld, így elkerülhető a szervezet túlterhelése”

– emelte ki a Casio termékmenedzsere. Hozzátette: a mért pulzusszám a karóra kijelzőjén grafikusan is megjeleníthető.

Mivel a karóra képes a GPS, GLONASS és Michibiki helymeghatározó műholdak jeleit venni, így a világ bármely pontján végrehajtható vele a pontos idő szinkronizálása. Emellett a helymeghatározási funkciónak köszönhetően pontosan meg tudja jeleníteni viselőjének az edzés alatt megtett távot, továbbá az elégetett kalória mennyiségét. Ez a funkció nagyon hasznosnak bizonyulhat a szabadtéri futóedzések esetén.

A futás végén, az edzés során rögzített részletes adatok grafikusan is megjeleníthetők a karórához társított gyári fejlesztésű, vadonatúj „G-Shock Move” elnevezésű okostelefonos applikációban, amely Android és IOS rendszereken egyaránt futtatható. Az óra viselője így egy digitális térképen is visszanézheti, hogy mekkora távot tett meg futás közben. Sőt, az applikációval a karóra tulajdonosa edzésterveket is készíthet, amelyek azt követően egy gombnyomással elindíthatók a karórán. Egy régóta várt okosfunkció is megjelent a GBD-H1000-resen, amely ezentúl képes megjeleníteni az okostelefonra érkező értesítéseket. Ennek köszönhetően a karóra viselőjének nem kell megszakítania az edzését, ha véletlenül egy hívás, vagy e-mail érkezik a telefonra.

A karóra a GPS és a pulzusszámláló funkcióval együtt egy feltöltéssel 14 órán keresztül használható folyamatosan. Ezt követően akkumulátora 2,5 óra alatt teljesen feltölthető az USB-töltő segítségével.

„Bár az akkumulátor szükség esetén könnyedén cserélhető, a Casio szerint élettartama megegyezik a karóráéval abban az esetben, ha rendszeresen éri természetes fény. A GBD-H1000 akkumulátora ugyanis alapvetően a napelemek segítségével töltődik, az USB-töltésre csak különösen nagy igénybevétel esetén van szükség”

– hangsúlyozta a Casio termékmenedzsere.

A 63.0 × 55.0 × 20.4mm-res, 101 grammos óratokkal rendelkező GBD-H1000-res négyféle színben érhető el. A jövendőbeli tulajdonosok fekete, sötétszürke, piros, valamint fehér szíjjal vásárolhatják meg a Casio újdonságát, amely a G-Shock karórákhoz hűen kimagasló rázkódás, sár- és porállósággal rendelkezik, mindamellett 200 méterig vízálló, így akár úszni, vagy strandolni is lehet benne.