Igazi retro Grand Prix élményt hoz az új TAG Heuer

A Formula 1 monacói nagydíj a széria legendás futama, az itt szerzett győzelmet minden pilóta különösen megbecsüli és nagyra tartja.

Közülük többeket a TAG Heuer nagyköveteként intettek le a kockás zászlóval: Niki Lauda, Jody Scheckter, Alain Prost, Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, vagy Daniel Ricciardo. A futam királya – King of Monaco – Ayrton Senna pedig még csak 60 éves lenne idén.

A Historique futamon gyártási év szerint sorolják összesen 7 kategóriába a veterán autókat, a háború előtti koroktól egészen 1980-ig. Az idei GP a pandémia miatt jövő áprilisban kerül megrendezésre, és minden esetben 2 héttel előzi meg a F1 nagydíj időpontját.

A TAG Heuer kollekciójában több modellcsalád is jól ismert versenypályák után kapta nevét. A Monaco mellett Silverstone és Monza is megtalálható, a Carrera név pedig a mexikói Carrera Pananamericana legendás és életveszélyes közúti versenyre utal. Nem utolsó sorban a Formula 1 az óra manufaktúra talán legkedveltebb modelljeit kínálja.

A tavalyi évben láthattuk mire képesek a TAG Heuer dizájnerei, amikor a Monaco kronográf vizuális megjelenését kell átgondolniuk. Az először 1969-ben megjelent időmérő 50. évfordulójára átalakították a vakmerő és újító stílusjegyeket felvonultató kronográfot, elképesztő érdeklődést gerjesztve ezzel az órakedvelő connoisseur-ök világában. A mostani kiadás méltó a korábbiakhoz és az ínyencségnek számító futamhoz is: a számlap karmazsinvöröst ezüsttel kombináló számlapja a korszak autócsodáinak festését idézi meg. A beépített stopper funkció képes a köridők mérésére, a perc- és óragyűjtők segítségével az eltelt időt könnyedén le tudjuk olvasni. A számlapon 1 óránál a Grand Prix de Monaco Historique apró veterán versenyautót ábrázoló logója fedezhető fel.

Az óra- és percmutatók Super-LumiNova® réteget kaptak, a központi másodpercmutató vörös lakkozást. A hátoldali zafírkristály üvegre a Monaco Grand Prix Historique felirat került, de így is megcsodálhatjuk a genfi csíkozással díszített automata szerkezet hídjait. A mennyiségi limitáció mindösszesen ezer darab, amit a „one of 1000” gravírozás, valamint az aktuális sorszám feltűntetése is bizonyít.

A gyönyörű szerkezet nem más, mint a TAG Heuer saját manufaktúra szerkezete. A Calibre Heuer 02 járástartaléka 80 óra, ami rendkívül kényelmes viselési kondíciót nyújt, különösen a megszokott 38-42 órához képest. A 31 milliméter átmérőjű óraszerkezet 39 milliméteres tokba került, ami a négyszögletes forma miatt jóval robusztusabb hatást kelt a csuklón. A gyárilag hozzá kapott fekete borjúbőr szíj utalásként az autósportokra lyuggatott kivitelű, rozsdamentes acél áthajlózárral csatolhatjuk fel.

Amennyiben sikerül hozzájutnunk, kockás zászlóval díszített piros dobozban vehetjük át, mely kifejezetten ehhez a modellhez készült. Modellszám: CBL2114.FC6486