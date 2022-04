Egyre valószínűbb, hogy nyugdíjba megy a sima SIM

Az eSIM két kellemetlen limitációját is orvosolhatja az Android 13.

Az elmúlt évtizedekben több lépcsőben nagyot csökkent a SIM-kártyák mérete, a következő lépés pedig a fizikai formában való megszüntetésük lesz, a telefonok és egyéb kütyük a jövőben elektronikusan tárolják majd az előfizetők azonosításához használt információkat. Ugyan eSIM-es termékek egy ideje már elérhetőek a piacon, ám a megoldás terjedését erősen lassította, hogy az eszközgyártók mellett a szolgáltatóknak is támogatniuk kell, plusz gyermekbetegségekkel küzd a technológia.

Az utóbbira konkrét példát hozva kellemetlen, hogy a készülékekben az eSIM adatainak biztonságos tárolására használt modul jelenleg egyetlen SIM adatait képes fogadni, így a dupla SIM funkcionalitás nyújtásához két modult kell integrálni a mobilok alaplapjára, ami plusz helyfoglalást és költséget jelent.

Mishaal Rahman szoftverfejlesztő szerint most nagyon úgy tűnik, hogy az Android 13-mal a gondok megoldása érdekében a Google be fogja vezetni a 2020 közepén szabadalmaztatott Multiple Enabled Profiles (MEP) technológiáját. Ezzel kettő darab eSIM is tárolható egyetlen modulban, méghozzá a mindkét mobilhálózatra való szimultán csatlakozás lehetősége mellett, így költséghatékonyan teszi lehetővé a teljes értékű, dupla eSIM-es eszközök készítését.

Forrás: ORIGO