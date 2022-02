A Nothing androidos okostelefon már készülőben van

Carl Pei, a OnePlus társalapítója gyakorlatilag akkor hagyta ott a cégét, amikor azt az Oppo magába olvasztotta, és minden téren nagy változtatásokat indított el.

Pei létrehozta új cégét, Nothing néven. Sokak meglepetésére eddig csak egy vezeték nélküli fülhallgatót dobott piacra a vállalat, de várható volt, hogy legközelebb majd egy androidos okostelefonnal próbálkoznak.

Így is történik. Bár konkrétan és hivatalosan nem erősítették meg a fejlesztéseket, Carl Pei árulkodó tweeteket tett közzé, amire a hivatalos androidos és snapdragonos fiókból is reagáltak. Hiroshi Lockheimert is bevonták továbbá a párbeszédbe, a Google egyik alelnökét.

Szakértők szerint a titokzatos utalások azt jelentik, hogy a Nothing már elkezdte a saját okostelefonjának a fejlesztését. Ebben segíthet mindaz, ami Andy Rubin Essential cégéből megmaradt – ezt 2021 elején vásárolta fel a vállalat. Korábbi szivárgások pedig azt állították, hogy idén jöhet az első Nothing okostelefon. Addig is a minimalista dizájn jegyében egy powerbank is befuthat a jól informáltak szerint.

