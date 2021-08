Íme a világ első mobilja, melyben 20GB RAM található

Ahogy a számítógépek, táblagépek, úgy a telefonok is folyamatosan okosodnak. Ez alatt nem csak azt lehet érteni, hogy a processzorok ma már lényegesen jobb teljesítményre képesek. Hanem azt is, hogy egy-egy eszköz a korábbiaknál is nagyobb memóriamennyiséget képes kezelni. Ez a jelenség a mobiltelefonoknál is szépen nyomon követhető, de az eddigi plafont jelentő 16 gigabájtnál (Az Asusnak és a Samsungnak is van ilyen készüléke) egy gyártó sem merészkedett feljebb.