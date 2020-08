Ezeket csekkold, mielőtt mobilt veszel

Bár a gyártók szeretik hangoztatni, hogy a legújabb modelljeik mindennél jobbak, az okostelefonok már korántsem mutatnak olyan robbanásszerű fejlődést sem teljesítményben sem tudásban, mint pár évvel korábban. Persze az új készülékek valóban a legjobbak, de mégsem annyival fejlettebbek elődeiknél, mint az 1-2 éves modellek. Szóval, ha nem vagy tech geek, vagy távol áll tőled a nagyot villantás, jó döntés lehet használt okostelefont vásárolni. A pár éves jó minőségű modellekhez egész jó áron hozzá lehet jutni, vásárlás előtt érdemes szétnézni az online piactereken, például a Vaterán, ahol biztonságosan, akár pénzvisszafizetési garanciával is vásárolhatsz.

Adunk pár tippet ahhoz, mit gondolj át, hogy a számodra legmegfelelőbb modellt találd meg.

A megfelelő operációs rendszer kiválasztása

Az iPhone (más néven iOS) ismert az egyszerű használatáról, biztonságáról és más Apple termékekkel való összeköttetéséről. Az Android a Google-szolgáltatások egyesítésével, testreszabási képességével általában alacsonyabb költséggel jár. Minden tehát attól függ, hogy mire akarjuk használni a készüléket.

Az iPhone-ok jóval drágábbak, mint Android-os társaik. A telefongyártók körében az Apple és a Samsung általában költségesebb, míg a Huawei, az LG és a Motorola olcsóbb mobilokat állít elő. Az sem mindegy, hogy szolgáltatón – hűségidők miatt drága előfizetési díjak mellett – (Telekom, Vodafone, Telenor vagy Digi) keresztül akarunk készüléket venni, vagy teljes áron interneten, illetve szaküzletben. Vásárlás előtt érdemes megnézni a kínálatot.

Összeszerelési minőség

Az összeszerelési minőség jelzi egy telefon tartósságát. Az okostelefon-piacon kétféle építési típus a legelterjedtebb: a fém-, illetve a műanyagburkolattal készülő eszközök. Előfordulnak üvegborítású panelekkel szereltek is, de ha szeretnéd elkerülni, hogy leesésnél csúnyán megsérüljön, inkább keresd a műanyag vagy fémburkolatúakat.

A megfelelő belső tárhely

A telefon tárolása (általában gigabájtban vagy GB-ben felsorolva) azt jelzi, hogy hány fájlt (fotót, videót, alkalmazást) képes tárolni egyszerre. A tárolóhely erősen befolyásolja az okostelefon árát, ezért mérlegeljük, hogy mennyi kapacitás szükséges a megvásárolni kívánt mobilhoz.

Például a tárolóhely az egyetlen különbség a 64 GB-os iPhone 8 és a 128 GB-os iPhone 8 között, A legtöbb Android telefon – itt sem mindegyik – (a Samsung Galaxy A 70 igen, de a Galaxy Z Flip már nem) elősegíti a tárhely bővítését a microSD kártya megvásárlásával. Az iPhone ellenben nem támogatja a tárhely bővítését a vásárlás után.

Szívós aksik

Az akkutechnika folyamatosan fejlődik, így az újabb eszközök hosszabb akkumulátor-élettartamúak, azonban a videochat, játék és telefonok napi használata a wifi hatósugarán kívül gyorsabban meríti az aksit. Néhány újabb Android telefon a gyors töltési technológiát használja a akkumulátorok gyorsabb feltöltésének elősegítésére (például a Samsung Galaxy S sorozat). Az iOS készülékek pedig alapból nagy üzemidővel rendelkeznek.

Védelem és biztonság

Minden operációs rendszer rendelkezik bizonyos védett tulajdonságokkal. Az iOS / iPhone esetében ez a Siri, az ujjlenyomat-szkennelés, a FaceTime csevegés és az iCloud-támogatás.

Az Android támogatja a Google Asszisztens-t, a kezdőképernyő widgetekkel a testreszabáshoz, és lehetővé teszi harmadik féltől származó alkalmazások telepítését (azaz letölthetjük a programokat az internetről, és telepíthetjük a Play Áruház rendszerén kívül is).

A legtöbb Android-os telefon rendelkezik ujjlenyomat-érzékelőkkel és a dokumentumok vagy képek tárolására alkalmas felhővel (Google Drive, One Drive vagy Samsung Cloud).

A telefon állapota és előélete

Használt telefonnál érdemes lecsekkolni állapotát és előéletét is. Esetleges külső sérüléseiket a Vatera eladói jelezni is szokták, de te is meg tudod vizsgálni. Rejtett hiba lehet a vízkár, azonban ehhez is van trükk: szinte minden telefonban van egy körömnyi nedvességindikátor-matrica (egy apró piros vagy rózsaszín “x”-ekkel borított fehér lapka).

Ha víz éri a telefon belsejét, ez fehér lapka elszíneződik (pirosas-rózsaszínesre). Az indikátort a kivehető akkumulátoros készülékeknél az akkumulátoron vagy alatta találhatod meg. Azoknál a telefonoknál, ahol nem cserélhető az akksi, jellemzően a SIM-kártya foglalatánál szúrhatod ki.

Ha a telefon előéletével kapcsolatban bizonytalanság merül fel, akkor jegyezd meg ezt a linket: https://www.imeipro.info/ ezen a telefon egyedi azonosító (IMEI) száma alapján tudod leellenőrizni, hogy tiszta-e az eszköz.

A Vaterán azonban nem lesz erre szükséged, mert eladóink tisztességesek, értékelő rendszerünk révén hamar kiszűrhetők a simlisek. Ráadásul minőségi kifogás esetén, vagy nem az ígért terméket kapod, akkor pénzvisszafizetést kérhetsz.