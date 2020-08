Az elmúlt években a magyar gazdaságban nőtt a vállalkozói kedv, a KSH adatai szerint 2015 óta 33 százalékkal emelkedett az egyéni vállalkozások száma hazánkban. A gyorsan változó piaci körülmények és az egyre erősebb digitális jelenlét olyan, eddig talán kevésbé hangsúlyos kihívásokat jelent az újgenerációs üzlettulajdonosoknak, mint a kiberbiztonsági fenyegetések, az online együttműködések vagy az üzleti kapcsolatok nehézségei. A hazai forgalomban augusztus 21-tól elérhető Samsung Galaxy Note20 sorozat készülékeivel és az egyedi kiegészítőkkel könnyebben leküzdhetők az esetlegesen felmerülő akadályok.

A modern vállalkozó számára az üzlet és magánélet szinte teljesen összefonódik. Ennek megfelelően érdemes olyan okoseszközöket választaniuk, amelyek mindkét terepen segítséget nyújtanak. Fontos a potenciális üzleti partnerek megismerése, a kapcsolattartás, hivatalos dokumentumok kezelése, az ötletelés és a napi kapcsolattartás. Mindez azonnal és követhető formában. A legújabb készülékeknek képesnek kell lenniük követni a céges kötelezettségek folyamatos változásait, miközben a személyes felhasználásra és kikapcsolódásra alkalmas lehetőségeket is kínálniuk kell.

A Galaxy Note20 okostelefonok és a Samsung legújabb okoseszközei, így a Galaxy Tab S7, a Galaxy Watch3 és Galaxy Buds Live olyan ökoszisztémát alkotnak, amelyre a vállalkozók és kreatív szakemberek nyugodtan rábízhatják a munka egy részét. A Samsung Galaxy Note20 okostelefonok 5G kapcsolatával a felhasználók azonnal találhatnak válaszokat szakmai kérdésekre és már az előtt megismerhetik a fontosabb piaci szereplőket, hogy bárkivel szerződést kötnének és elindulna egy közös projekt. A telefon bárhol használható, egész nap bírja a kérdéseket és könnyedén kezelhető vele a vállalkozás levelezése, valamint a pénzügyek, így a cégvezetőt nem érhetik kellemetlen meglepetések akkor sem, ha irodán kívül van.

A Galaxy Tab S7 készülékeken készített dokumentumok akár PC-re és az okostelefonra is szinkronizálhatók, így a felhasználó az utolsó pillanatban is reagálhat a változásokra és az egész csapat biztosan ugyanúgy látja majd a fájlokat. A készülékhez tartozó S Pennel bármi pillanatok alatt lejegyezhető, a dokumentumok kommentelhetők és akár a saját rajzokkal kiegészített fotók is inspirálhatják a kollégákat. A fontos anyagokat a cég munkatársai azonnal megoszthatjátok egymással a Közeli Megosztás funkcióval, a Galaxy Note20 készülékeken pedig biztonságosan tárolhatók az elkülönített mappában, hiszen a telefont a Knox biztonsági platform védi az online támadások ellen.

Az üzlet egy folyamatosan változó világ, amely megkívánja, hogy a tulajdonos ismerje a legújabb trendeket és kövesse a piacot. A siker érdekében elengedhetetlen a megújulni képes szemlélet, ehhez azonban a szellemi feltöltődés is szükséges. A Galaxy Watch3 okosórával a felhasználók maguk mögött hagyhatják a telefonjukat, hiszen az eszközre megérkeznek az értesítések és akár hívások is fogadhatók vele, kiterjedt egészségügyi funkcióinak köszönhetően pedig tökéletes társ a feltöltődéshez.

„Magyarországon tavaly már több mint félmillió egyéni vállalkozás működött. Legalább ötszázezer ember, akik azért dolgoznak, hogy megvalósítsák az álmaikat. Vállalatunk a Note sorozat legújabb tagjaival számukra is segítséget szeretne nyújtani, hogy még inkább a céljaikra tudjanak koncentrálni – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – A Galaxy Note20, a Tab S7, a Watch3 és a Buds Live készülékek együtt nem csak a munkavégzést, hanem a szórakozást is új szintre emelik. A Samsung kiterjedt együttműködéseinek köszönhetően pedig könnyedén használhatók együtt más eszközökkel is.”

A Galaxy Note20 Misztikus Bronz, Misztikus Zöld és Misztikus Szürke színekben, a Note20 Ultra Misztikus Bronz és Misztikus Fekete, a Galaxy Tab S7 tabletek pedig Misztikus Fekete, Misztikus Ezüst és Misztikus Bronz árnylatokban érhetők el. A Galaxy Watch3 41 mm és 45 mm méretekben kapható, LTE és Bluetooth változatban egyaránt. A Galaxy Watch 41 mm-es változata Misztikus Bronz és Misztikus Ezüst színekben lesz elérhető, a Galaxy Watch 45 mm-es változata pedig Misztikus Ezüst és Misztikus Fekete árnyalatokban lesz kapható. A Galaxy Watch Titánium változata várhatóan a negyedik negyedévtől lesz elérhető.

A Galaxy Note20 354.990 forintos, a Note20 5G 389.990 forintos, a Note20 Ultra 5G pedig 484.990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik. A Tab S7 Wi-Fi verziója 259.990, az LTE változat 294.990 forintos, a Tab S7+ Wi-Fi 334.990 forintos, a Tab S7+ 5G pedig 409.990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető. A 41- illetve 45 mm-es Bluetooth változat 149.990 és 159.990 forintos, az LTE verziók pedig 169.990 és 179.990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhetők el. A Galaxy Buds Live augusztus 21-től kezdődően Misztikus Bronz és Misztikus Fehér, valamint Misztikus Fekete színekben lesz elérhető, 69. 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.

A Samsung Galaxy Note20 szériáról további információ a www.samsung.com/hu/smartphones/galaxy-note20/ weboldalon érhető el.