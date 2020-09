Samsung Galaxy Z Fold2 – Nyiss az új megoldásokra

A kifinomult megoldásokkal és egyedi innovációkkal érkező okostelefon megújult kihajtható élményt kínál a legújabb csúcstechnológát kereső felhasználóknak. A nagyobb Fedlapi kijelzővel és a hatalmas Főképernyővel rendelkező Z Fold2 az egyedülálló kialakításnak és az intuitív funkcióknak köszönhetően sokoldalúan használható a legtöbb helyzetben.

„A mobilkészülékek legújabb generációjához vezető utunk tele van jelentős innovációkkal és egyedi megoldásokkal – mondta el Dr. TM Roh, a Samsung Mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke. – A Samsung Galaxy Z Fold2 tervezésénél figyelembe vettük a felhasználói visszajelzéseket, így jelentős fejlesztéseket mutathatunk be a hardverben és nagyot léphetünk előre a felhasználói élmény terén is. A Google és a Microsoft csapataival folytatott, iparági szinten is egyedülálló együttműködéseknek köszönhetően új irányokat mutatunk és korábban sosem látott lehetőségeket teremtünk a felhasználók számára.”