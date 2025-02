A Husqvarna a legöregebb robotfűnyírót keresi Európában

Idén 30 éve, hogy a Husqvarna, a robotizált gyepápolás világvezetője piacra dobta első robotfűnyíróját.

Most elhatározták, hogy megkeresik a márka legrégebbi robotfűnyíróját. Az első vásárlók, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy már bevezetésekor befektessenek ebbe a technológiába, most a Husqvarna legújabb, határolóhuzal nélküli robotfűnyírójáért szállhatnak versenybe.

1995-ben mutatta be a Husqvarna a világ elsőnek vélt kereskedelmi robotfűnyíróját, a Solar Mowert. Napenergiával működött, és a Husqvarna mérnökeinek egy csoportja fejlesztette ki, akik titokban dolgoztak a projekten. A vállalaton belüli kezdeti szkepticizmus ellenére a Solar Mower egy hihetetlenül sikeres vállalkozás kezdete lett. Ma a Husqvarna piacvezető a robotfűnyírók piacán, és a legszélesebb határolóvezeték nélküli robotválasztékkal rendelkezik.

„A 30 éves jubileum alkalmából meghirdetett verseny egy remek lehetőség lesz arra, hogy lássuk, hány modell működik még az elsők közül. A 20-30 évvel ezelőtt vásárolt robotok ékes bizonyítékai annak az időtálló minőségnek, amit 1995 óta képviselünk ezen a piacon. Azóta kilenc különböző kategóriában fejlesztettünk robotfűnyírókat, amik nem csak az otthoni felhasználókat, de a zöldterület-fenntartókat is támogatják mindennapi munkájukban.”

– mondta Volonics Zoltán, a Husqvarna értékesítési vezetője.

Így lehet nevezni

Azok, akik szeretnék benevezni régi Husqvarna robotfűnyírójukat, a verseny weboldalán tehetik ezt meg, néhány alapinformáció, például a vásárlás évének megadásával. A shortlistre került pályázóknak egy rövid videót kell feltölteniük, amiben a robotfűnyíró legalább 10 másodpercig önállóan mozog. A teljes körű feltételek a https://www.husqvarna.com/hu/tanulas-es-felfedezes/hirek-es-media/automower-30-year-anniversary/ weboldalon olvashatók.

Nyeremények

Az első helyezetten egy Husqvarna Automower® 430X NERA-t és egy Husqvarna EPOS TM-t nyer a töltőállomással együtt. A második helyezett nyereménye egy Husqvarna Automower® 405XE NERA és egy Husqvarna EPOSTM töltőállomással együtt. A harmadik helyezett pedig egy Husqvarna Automower® Aspire™ R4-gyel és annak töltőállomásával lesz gazdagabb.

30 évnyi innováció

Az 1995-ben piacra dobott Solar Mower, másnéven „teknős” után a Husqvarna 1998-ban bemutatta a Solar Hybridet, amit tölthető akkumulátor működtetett és már képes volt kikerülni a nagyobb akadályokat. 2003-ban már olyan hibrid modellek jelentek meg, amik napelemmel és akkumulátorral is működtethetők voltak, amiket 2011-ben az elsőkerék-meghajtású fűnyírók követtek. A 2015-ben megjelent modellek már GPS-szel voltak felszerelve, 2018-ban pedig bemutatták az első, kifejezetten zöldterület-fenntartóknak kifejlesztett gépeket. Egy évvel ezután már négykerék-meghajtással rendelkeztek, így akár a 70%-os emelkedőkkel is meg tudtak küzdeni. 2022-ben már határolóvezetékre sem volt szükség, hiszen megjelent a műhold alapú vezérlés, amit a 2023-ban megjelent modellekkel már saját otthonunkban is alkalmazhatunk.

