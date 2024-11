A Samsung AI-alapú újításait ismerte el a Consumer Technology Association

A Samsung legújabb termékeit és szolgáltatásait a rangos CES 2025 Innovációs Díjjal ismerte el a Consumer Technology Association (CTA) szervezet, a vállalat négy kategóriában a „Legjobb Innováció” címet is elnyerte.

A díjakat két hónappal a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb technológiai eseményét, a CES® 2025 kiállítást megelőzően osztják ki, ezek az elismerések is kiemelik a Samsung elkötelezettségét a fogyasztói elektronika határainak bővítése iránt. A mesterséges intelligencia, a fenntartható tervezés, valamint az inkluzív felhasználói élmény terén megvalósított fejlesztéseivel a Samsung továbbra is mércét állít az iparágban.

Az évente megrendezett CES Innovációs Díjak szakmai verseny a kiemelkedő formatervezést és mérnöki munkát ismeri el a technológia különböző területein, több kategóriában is díjazzák a legjobb újításokat és területenként megkülönböztetik a legjobbnak ítélt termékeket. Ezek a díjak megerősítik a Samsung átfogó, AI-alapú csatlakoztathatóság, testreszabhatóság és kényelem iránti jövőképét a nagy teljesítményű okoseszközök ökoszisztémájában – az okostelefonoktól és tabletektől kezdve többek között az otthoni készülékekig, tévékig, viselhető eszközökig, szoftverekig és szolgáltatásokig –, valamint a jövő korlátlan lehetőségeit feltáró félvezető megoldásait.

A Samsung kijelző üzletágát összesen 16 Innovációs Díjjal tüntették ki, köztük három Legjobb Innováció győztessel. Ebbe több Samsung-kijelző is beletartozik, többek között a legújabb OLED TV is. Ezenfelül a Samsung kiemelkedő AI funkcióit is jutalmazták, amelyek célja, hogy egyszerűbbé, dinamikusabbá és összekapcsoltabbá tehessék a mindennapjainkat. A Digitális készülékek (DA) üzletág szintén elismerésben részesült otthonközpontú innovációiért, több díjat is elnyerve olyan eszközökért, amelyek magasabb szintre emelhetik a felhasználók kényelmét.

A CES® 2025 kiállítást 2025. január 7. és 10. között rendezik Las Vegasban, amelyen a látogatók a Samsung AI-alapú intelligens készülékeinek teljes választékát megismerhetik, amelyeket a jövőbeni fenntarthatóság és hozzáférhetőség jegyében gondoltak újra a minőségi technológia és életmód ötvözésével.

A Galaxy Buds3 Pro nyerte el a Legjobb Innováció díját a Fejhallgatók és audio kategóriában

A Galaxy Buds3 Pro prémium hangzásáért, adaptív hangerő-szabályzásáért, valamint elegáns megjelenéséért a Legjobb Innováció díját kapta a Fejhallgatók és audio kategóriában. A Galaxy Buds3 szériát úgy tervezték, hogy új számításalapú megközelítésével prémium hangélményt és kényelmes illeszkedést kínáljon, és magában foglalja a mesterséges intelligenciát. A Galaxy AI funkciók lehetővé teszik, hogy a felhasználók előadásokat vagy beszédeket hallgassanak, ezt közvetlenül – kijelző nélkül – a Galaxy Buds fülhallgatójukon a kiválasztott nyelvre lefordítva tehetik meg, áthidalva a nyelvi és kommunikációs akadályokat.

A CES 2025 Innovációs Díj kiemelt nyertesei

Galaxy AI a Képalkotás kategóriában – A Samsung minden csatlakoztatott technológiájába beépíti a mesterséges intelligenciát, kezdve az okostelefonokon elérhető Galaxy AI-jal, hogy valódi előnyöket kínáljon a felhasználóknak, többek között nagy teljesítményű mobilalapú szerkesztő- és kreatíveszközökkel ellátva őket. Például az AI-alapú eszközök átfogó eszköztára, a ProVisual motor átalakítja a tartalmak rögzítésének és szerkesztésének módját, így a felhasználók olyan automatikus javaslatokkal tökéletesíthetnek azonnal és könnyedén egy fényképet, mint a Szerkesztési javaslatok vagy a Generatív szerkesztés. Ezek a lehetőségek példázzák, hogy a vállalat nagy hangsúlyt fektet az inkluzív és jelentőségteljes felhasználói élmények biztosítására.

Galaxy Z Fold6 – A hajlítható okostelefont a Gaming és eSportok kategóriában jutalmazták. Az eddigi legvékonyabb, legkönnyebb és legtartósabb Galaxy Z szériás hajlítható készüléket a kényelmes hordozhatóságra tervezték, a legfejlettebb Snapdragon mobilprocesszornak és a továbbfejlesztett hűtőrendszernek köszönhetően pedig erőteljes teljesítményt nyújt. Emellett a kommunikációhoz és a kreativitáshoz számos Galaxy AI-alapú funkciót kínál, amelyek a lehető legtöbbet hozzák ki a nagyméretű kijelzőben rejlő lehetőségekből, és jelentősen növelhetik a hatékonyságot.

Galaxy Tab S10 széria – A Samsung első, kifejezetten mesterséges intelligenciára tervezett tabletszériáját a Számítógépes hardverek és alkatrészek kategóriában ismerték el. A prémium minőségű hardverrel és 14,6 és 12,4 colos Dinamikus AMOLED 2x kijelzővel felszerelt készülék ideális felületként szolgál a mindkét modellel együtt érkező intuitív S Pen számára. A Galaxy Tab S10 Ultra központi feldolgozóegysége (CPU) 18%-kal, grafikai feldolgozóegysége (GPU) 28%-kal, neurális feldolgozóegysége (NPU) pedig 14%-kal jobb teljesítménnyel bír a Galaxy Tab S9 Ultra modellhez képest. A jobb feldolgozási teljesítmény gyorsabb és reakciókészebb AI funkciókat tesz lehetővé. Ezek a funkciók mostantól könnyebben elérhetőek az új Galaxy AI billentyű megnyomásával a kompatibilis, testre szabható Billentyűzetes tokon, amellyel a felhasználó megnyithatja az AI asszisztenst.

Galaxy Watch7 – A mindennapi jóllét előmozdítására tervezett Galaxy Watch7 okosórát a Divattechnológia (Fashion Tech) kategóriában jutalmazták. A készülék személyre szabott edzésterveket és megelőző jelleggel egészségőrző funkciókat kínál, a felhasználók emellett pedig saját stílusukat is kifejezhetik a divatos óraszíjak és különböző számlapok széleskörű választékával.

10,7 Gbps LPDDR5X DRAM – A Samsung az első 12nm-es LPDDR5X DRAM-ját fejlesztette ki, amelyet a Mobileszközök, kiegészítők és alkalmazások kategóriában díjaztak. Az eszköz az iparágban kiemelkedő, 10,7 gigabit/másodperces (Gbps) adatfeldolgozási sebességre képes. Az LPDDR5X nagy teljesítményével és a vállalat legkisebb chipméretével a következő generációs, készülékeken futó AI-alkalmazásokhoz optimalizálták.

Exynos W1000 – Az okosórákhoz és viselhető eszközökhöz tervezett Exynos W1000 processzort is a Divattechnológia kategóriában ismerték el. A processzor könnyedén futtatja a nagyobb igényű alkalmazásokat, és az erre a célra kifejlesztett grafikai feldolgozóegységgel élethű 3D grafikát valósíthat meg. Gyorsabban tölti be az alkalmazásokat, emellett az Always On Display, tehát folyamatosan üzemelő – minimális akkumulátor használatú – kijelzővel fokozza a felhasználói élményt.

All Lenses on Prism (ALoP) – A Samsung All Lenses on Prism (ALoP) újgenerációs teleobjektíves kameramegoldását a Képalkotás kategóriában jutalmazták. A megoldás a lencséket közvetlenül a prizmára helyezi, ezzel növelve a fényerőt és csökkentve a zajosodást. Ez a kialakítás a kameradudort is csökkenti, karcsúbb és esztétikusabb megjelenést biztosítva.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!