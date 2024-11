iRobot Roomba Combo 10 Max robotporszívó teszt

Egy új korszak kezdetét is jelentheti az iRobot számára, hogy 2024. nyarán bemutatták az eddigi legfejlettebb tisztítási megoldását nyújtó: Roomba Combo 10 Max robotporszívót + AutoWash dokkoló kombinációt. Ez a 2in1 porszívó és felmosó rendszer új mércét állíthat fel a vállalat intelligens és hatékony padlóápolási kínálatában.

iRobot Roomba Combo 10 Max csomagolása

Kivitel, dizájn és jellemzők

Az iRobot Roomba Combo 10 Max egy csúcskategóriás takarítórobot. A hagyományos porszívókkal ellentétben ezt a készüléket nincs miért rejtegetni, mivel már a dokkolóállomás magában is igazán elegáns képet nyújt, bármelyik lakásban könnyen elhelyezhető. A dokkolóállomást letisztult, elegáns, kellemes tapintású fekete műanyag borítás fedi, teteje praktikusan akár kisebb polcként is használható, elegáns barna bőr fogantyúja segítségével pedig az előlap könnyedén kinyitható. Összességében mindez együtt egy minőségi külsőt kölcsönöz a dokkolóállomásnak. Az elülső oldalon található ajtón keresztül könnyedén érjük el a tartályt a felmosáshoz, valamint a porzsákfiókot a cseréhez. A gyártó tájékoztatója szerint egy zsák körülbelül 60 adag szennyeződést tud tárolni – amit nekünk a tesztelés során nem sikerült tele raknunk. A dokkolóállomás legalsó részén pedig a töltőérintkezők és egy rámpa található, amely zökkenőmentesen vezeti helyére a robotot.

iRobot Roomba Combo 10 Max dokkolóállomás

Maga a robot szabványos alakú és méretű, elegáns letisztult fekete színű dizájnnal, közepén pedig a jól megszokott, de diszkrét iRobot logóval. A robot tetején található központi gomb segítségével egyetlen érintéssel indíthatjuk el, szüneteltethetjük vagy folytattathatjuk a munkát applikáció használata nélkül. A fő gomb 5 másodperces nyomva tartásával gyors parancsokat adhatunk robotporszívónknak, törölhetünk feladatot és visszaküldhetjük a bázisállomásra. A gombot körül ölelő kör alakú jelzőfény is fontos információval szolgál számunkra. A fény fehéren pörög a robot töltése közben, fehéren villog, amikor teljesen feltöltődött a készülék és pirosan világít, ha valami nincs rendben.

iRobot Roomba Combo 10 Max alulnézetben

A robot alján a két darab, zöld színű tisztítókefe henger mellett a legtöbb robotporszívóhoz hasonlóan egy saroktisztító kefe is található, melynek a sörtéi a robot oldalán túlnyúlnak, így képes a szennyeződéseket a robot számára nehezebben megközelíthető sarkokból is kikotorni. A robotporszívó karbantartásához szinte minden mozgó eleme könnyedén kivehető. A saroktisztító kefét egy egyszerű csavar tartja a helyén, és egy retesszel kioldható a tisztítóhenger is, a könnyebb tisztíthatóság kedvéért. Ezeket az alkatrészeket időközönként kézzel tisztítani ajánlott: eltávolítani a hajszálakat, kisállatok szőreit.

A robot elején kamera kapott helyet, mellyel a készülék idővel nemcsak megtanulja a pontos helyét, de hatékonyabban is navigál, és nem csak felismeri, de el is kerüli az olyan akadályokat, mint a kábelek, gyerekjátékok, papucsok, cipők.

Üzembe helyezés

Az iRobot Roomba Combo 10 Max csomagolása praktikus, biztonságosan kialakított rekeszekkel ellátott, így biztosak lehetünk abban, hogy a termék doboza minden kézbesítést kibír, mely egy ilyen magas kategóriás készülék esetében különösen fontos. Kibontás után az alábbiakat találjuk a csomagban:

magát a robotporszívót,

dokkolóállomást porzsákkal előkészítve a bevetésre,

egy tápkábelt,

egy Felhasználói kézikönyvet,

egy extra szűrőt,

egy extra porzsákot,

egy extra felmosófejet,

és egy pót saroktisztító kefét is.

Az első használat előtt fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő és egyben állandó helyét a robotporszívónk számára, ahová a dokkolóállomás, azaz a robot „otthona” véglegesen elhelyezhető. Ehhez a következő szempontokat célszerű figyelembe venni

wifi lefedettség

konnektor közelség

közvetlenül a fal mellé helyezhetőség

továbbá célszerű szemből kb, 1,2 méter szabad helyet hagyni, hogy a robot minden esetben könnyedén tudja elhagyni és megközelíteni állomását és ugyancsak ajánlott szabad helyet biztosítani az állomás mindkét oldalán, kb. 0,5 métert, ill. a lépcsőtől is legalább 1,2 méter távolságot.

Miután a dokkolóállomás a helyére került, nincs más dolgunk, mint ráhelyezni a robotot figyelve, hogy a töltőérintkezők illeszkedjenek a dokkoló és a robot között. Röviddel ezután a robot „felébred” és egy kellemes csilingelést ad, mellyel tudatja, hogy készen áll a kihívásokra.

iRobot Roomba Combo 10 Max beüzemelése az iRobot HOME alkalmazással

iRobot HOME alkalmazás

Az eszköz körültekintő elhelyezése után csatlakoztathatjuk a Roomba Combo 10 Max készüléket az iRobot HOME alkalmazáshoz (Android és iOS rendszeren is elérhető). Ha az első iRobot készülék érkezett otthonunkba, és még nincs letöltve ez az applikáció, akkor először létre kell hoznunk egy iRobot-fiókot, majd hozzáadni az új eszközt. Az alkalmazás ugyan angol nyelvű, de nagyon egyszerű grafikus illusztrációval végigvezet a beállítás szükséges lépésein, sőt a végén még saját nevet is adhatunk az újonnan érkezett takarító segédünknek.

Első használatkor az alkalmazás azt javasolja, hogy a robotot térképezési futtatásra küldjük el. Ez a lépés nem kötelező, mivel a Roomba Combo 10 Max idővel képes megtanulni az otthonunkat takarítás közben is, de egy első térképezési futtatás felgyorsítja ezt a folyamatot. A teszt során nekünk tökéletesen felismerte a teljes lakást, felmérte a padlófelületeket pontosan bejelölve a szőnyegeket. Az egyes helyiségek azonosításában azonban előfordulhat, hogy segítenünk kell neki, főleg, ha a lakás egyterű, mert így előfordulhat, hogy az egész lakást egységesen „Living Roomnak” nevezi el, ahogy ezt tette nálunk is a teszt során.

iRobot Roomba Combo 10 Max egy adott zónába való elküldése

Az első feltérképezés után elküldtük az első valódi takarítására. Ekkor azonban már magától pótolta a helyiségek felosztását és elnevezését.

Bár a fürdőszobát magától „kitchen”-nek, azaz konyhának ismerte fel, de a kis küszöböt sikeresen leküzdötte. A küszöböket egyébként maximum 1,5 cm-ig tudja megugrani, magasabb akadállyal érthetően nem birkózik meg a robot, de képes lenne magától felismerni a lakásban található lépcsőket is, így nem kell aggódni amiatt, hogy veszélyeztetné önmagát.

Az alkalmazásban később tetszés szerint átnevezhetjük, módosíthatjuk a helyiségeket és akár zónák kialakításával készíthetünk tisztítási terveket vagy ütemezéseket. Az alkalmazás főoldalán elindíthatunk takarítást, létrehozhatunk ütemtervet a rendszeres munkához, megtekinthetjük a robot takarítási előzményeit és eredményeit, térképpel együtt megmutatva a teljesítményét. Hozzáférhetünk ugyanitt egyéb speciális beállításokhoz is, melyekkel tetszés szerint finomhangolhatjuk a robot viselkedését. Beállíthatunk akár olyan zónákat is, amelyeket szeretnénk, ha a robotunk bizonyos funkciót tekintve a jövőben elkerüljön (NO MOP zones), vagy éppen fordítva, különös figyelmet fordítson egy-egy adott területre. Lehetőségünk van általunk meghatározott zónára is elküldeni, ha például csak a fürdőszobát szeretnénk felmosatni vele.

Az alkalmazásból hiányoltuk, hogy nem tudjuk nyomon követni a térképen az éppen folyamatban lévő munkafolyamatot, hogy eddig merre járt a robot, hol van éppen vagy mennyi van még hátra a munkájából.

iRobot Roomba Combo 10 Max felmosás közben

Továbblépés az emberi közreműködés nélküli tisztításban

A Roomba Combo 10 Max magával hozta az iRobot első, többfunkciós AutoWash dokkolóját is, amelyet úgy terveztek, hogy minimálisra csökkentse a felhasználói beavatkozást. Az AutoWash töltő, dokkoló és tisztítóállomás is egyben. A dokkoló egyrészt tölti magát a robotporszívót, a felmosáshoz itt tölti után a folyadékot a víztartályba, továbbá ugyancsak itt tisztítja és szárítja a felmosópárnát, üríti a törmeléket és öntisztul, így a tisztítási folyamat minden eddiginél kényelmesebb, alaposabb és egyszerűbb lett. Ugyanakkor ez az automata kiürítési és az öntisztítási funkció akár néhány percig is eltarthat, ami némileg nagyobb zajjal jár, mint maga a porszívózás munkafolyamata, így akár ez zavaró is lehet.

iRobot Roomba Combo 10 Max a szekrény alatt is begyűjti a porcicákat

Továbbfejlesztett szennyeződésérzékelés és intelligens navigáció

A készülék továbbfejlesztett Dirt Detect technológiával is rendelkezik, mely lehetővé teszi a robot számára, hogy azonosítsa és fókuszáljon az erősen szennyezett területekre, aminek segítségével a korábbi modellekhez képest lényegesen nagyobb tisztítási hatékonysággal rendelkezik. Sőt, a Roomba Combo 10 Max folyamatosan tanul minden új tisztításnál, és javaslatot is tesz az optimális takarítási tervre. A korábbi tisztításokból származó ismeretek alapján minden helyiségben automatikusan priorizálja a tisztítást, beállítja a szívóteljesítményt, a munkamenetek számát és a törlés intenzitását. Ez biztosítja, hogy a robot oda tudja irányítani a fő fókuszt és a legerősebb teljesítményt, ahol a legnagyobb szükség van rá.

iRobot Roomba Combo 10 Max ügyesen navigál a székek között

Egyedülálló felmosó rendszer a sokoldalú tisztításhoz

A Roomba Combo 10 Max tartós fém Auto-Retract felmosórendszert alkalmaz, amely a szőnyeg észlelésekor felhúzza a felmosó párnát egészen a robot tetejére, így még a hosszú szálú szőnyegek is szárazak maradhatnak. Zökkenőmentesen vált a szőnyegek porszívózása és a padlók felmosása között.

Többszöri tesztelésünk során mindig szépen, foltmentesen mosott fel, sima tiszta vízzel is, a szőnyegeket gondosan kikerülve

Speciális funkciók az átfogó tisztításhoz

A robot 4 lépéses tisztítórendszer tartalmaz egy sarokseprő kefét az alapos saroktakarításhoz, két gumi kefét, amelyek alkalmazkodnak a különböző padlótípusokhoz, és elkerülik a háziállatszőr összegabalyodását, 100%-kal erősebb szívóerőt (a Combo i sorozathoz képest), valamint mélytisztító felmosást.

A Roomba Combo 10 Max robot precízen takarítja a szennyeződéseket, a háziállatszőrt és a törmeléket. Kiváló por- és rostfelszívó képességeivel könnyedén távolítja el a koszt a szőnyegekből, kemény padlókról és még a nehezen elérhető sarkokból is

Integráció az intelligens otthon ökoszisztémákkal

Az iRobot továbbra is kiemelten kezeli az intelligens otthonok integrációját, így a Roomba Combo 10 Max 2024 negyedik negyedévétől kompatibilis lesz a Matter intelligens otthon protokollal is. Ez zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat az intelligens otthoni eszközök között, növelve a felhasználói kényelmet és a vezérlést.

Termékjellemzők

mérete:339 x 338 x87 mm

súlya: a robot 5 kg, a töltőállomás súlya 10,45 kg

akkumulátor: 4200 mAh LI-ION

tartály térfogata: 210 ml

irányítás: iRobot HOME mobilapplikáció: Android, iOS

iRobot Roomba Combo 10 Max robotporszívó

iRobot Roomba Combo 10 Max összegzés

Egy csúcskategóriás készülék, ami professzionális, kameraalapú akadálykerüléssel, kiváló takarítási képességekkel, 2in1 funkcióval és felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik.

Az egyik legerősebb és legfejlettebb 2in1 porszívó és felmosórobot egyben, ami minden eddiginél alaposabban, megtervezetten és önállóan takarít.

Egy csúcskategóriás robotpadlótisztító, mely lehetővé teszi, hogy akár egy teljes hónapra megfeledkezzen a takarításról. Kiüríti a saját tartályát a töltőállomáson, sőt a felmosáshoz szükséges folyadékot is utántölti. Egyetlen iRobot takarítórobot jelenleg, amely a felmosófejet is megtisztítja és megszárítja a dokkolóállomáson a munka végeztével, így mindig bevetéskészen várja az új munkát.

