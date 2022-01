Ezt a Bluetooth-hangszórót sosem kell tölteni

A svéd Exeger és a holland Mayht a CES-en mutatta be a hangszóró prototípusát, amit fénnyel lehet majd feltölteni, és sokkal kompaktabb, mint a mai darabok.

Két cég, a svéd Exeger és a holland Mayht nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy összefog annak érdekében, hogy egy különleges Bluetooth-hangszórót készítsenek. Egy olyat, amit sosem kell majd feltölteni. A két vállalat most a Las Vegas-i CES technológiai show-n mutatta meg, hogyan is néz ki a szerkezet prototípusa.

A végtermékhez az Exeger a Powerfoyle nevű anyaggal járul hozzá, ami képes a természetes és a környezetből származó fényt is elektromos árammá alakítani. Ehhez adja hozzá a holland Mayht a saját fejlesztésű hangtechnikáját, a Heartmotiont. A cég azt állítja, hogy olyan rendszert sikerült készítenie, ami lehetővé teszi, hogy a hangszórók tízszer kompaktabbak legyenek, mint a most kapható modellek. Mindezt úgy, hogy nem lesz rosszabb a hangzás.

Ennek köszönhetően a hangszóró sokkal kevesebb energiával is képes működni, mint egy átlagos Bluetooth-hangszóró, emiatt pedig a napelemek elegendő forrást jelentenek a rendszer számára.

Azt egyelőre nem árulták el, a hangszóró mekkora felületét borítja a Powerfoyle, de hasonló megoldás láthattunk már 2019-ben: akkor az Exeger egy töltést nem igénylő fülhallgatón dolgozott.

Hogy pontosan milyen paraméterei vannak a hangszórónak, azt egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, hogy mikorra lehet belőle piacképes termék. A prototípus viszont azt sugallja, jó irányba halad a két cég a fejlesztéssel.