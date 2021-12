A Facebook szemüvege érti a beszédet

Frissítette a Meta (Facebook) a Ray-Ban Stories okosszemüveget, hasznos funkciók érkeztek bele. Érteni fogja például a hangutasításokat.

Nemrég mutatta be a Meta (Facebook) a Ray-Bannel közösen fejlesztett okosszemüvegét, amelynek talán a legfőbb vonzereje, hogy olyan, mint egy hagyományos napszemüveg. Persze jóval többet tud ennél, például lehet vele fotókat és videókat készíteni, fogadni a beérkező hívásokat, sőt a beépített hangszóróknak köszönhetően még különféle műsorokat, zenéket is hallgathatunk a segítségével.

A napokban szoftverfrissítés érkezett az okosszemüvegre, és nem is akármilyen: az update után ugyanis már beszéddel is vezérelhető az eszköz. A beépített hangasszisztens felszólítható, hogy küldjön üzenetet a Messenger használatával, vagy kezdeményezzen hívásokat. A hangsegédet még arra is meg lehet kérni, hogy olvassa fel a beérkezett üzeneteket. A frissítés után a hanglejátszás is beszéddel vezérelhető: ezen a módon ugorhatunk a következő zeneszámra, szüneteltethetjük a lejátszást, szabályozhatjuk a hangerőt – csupán el kell mondanunk, mit is szeretnénk.

Ahhoz, hogy engedelmeskedjen a szóbeli parancsoknak, előbb aktiválni kell a hangsegédet, ami a „Hey Facebook” felszólítással kezdeményezhető. A Meta szakaszosan vezeti be a frissítést, de ígérik, hogy hamarosan minden Ray-Ban Stories tulajdonosnak elérhető lesz. A frissítés letöltése előtt még telepíteni kell a legújabb firmware-t a „napszemüvegre”.

2022-ben egyébként még további frissítések érkeznek az okosszemüvegre – ezt maga Mark Zuckerberg erősítette meg egy Facebook-hozzászólásban.

