Vicces és hasznos kütyük

A monoton szürke hétköznapok egyhangúságán egy apróság is átlendíthet minket, valami, ami mosolyt csal az arcunkra, de egy döcögősen induló beszélgetés beindításához is remek katalizátor lehet egy vicces kütyü vagy kiegészítő. Olyasmire gondolunk, mint az általános iskolában volt egy mókás zokni, vagy kulcstartó, amit ahogy megkaptuk, azonnal megmutattuk a többieknek. Ilyen hasznos és mókás kütyüket gyűjtöttünk most össze, hátha kedvet kaptok hozzá Ti is, hogy meglepjétek vele magatokat, esetleg valamelyik borongós hangulatú családtagot vagy barátot.

Apple Pencil ceruza fólia

Elképesztően jó ajándékötlet lehet. Ha valaki egy kicsit grafomán és imád irogatni, firkálgatni, neki remek ajándékötlet lehet ez a termék. Sokan kedvelik az érintőkijelzőket is, de bizony a hozzárendelt ceruzák nem mindenkit hoznak lázba. Tökéletesen használhatóak a hozzácsomagolt ceruzák is, de sokszor nem kimagaslóan egyedi megoldások design szempontból, inkább csak egyszerűbb azt használni, amit kapunk a termékek mellé. Viszont egy Apple Pencil ceruza fólia csodákra képes. Mókás helyzetet teremthet, ha egy óvodás gyermek odarohan az apukája iPadjéhez és nekiesik a „grafittal”. Apa infarktus közeli állapotba kerülve fogja a fejét, míg anya nevetgélve ugrik oda és mutatja meg a ceruzát, hogy ez bizony egy elegánsan felöltöztetett Apple Pencil.

Airpods tokok

Az Apple híres a minőségi termékeiről, amiket széles színválaszték is jellemez, na de ezek a szuper menő tokok, azért beindítják a fantáziát. Egy irodai munkakörnyezetben, egy kreatív stúdióban, de akár nagyobb családi vagy baráti összejövetelen is mosolyt csalhat az arcokra ha a tárgyalóasztalon lévő státuszszimbólum top-telefonok, macbookok mellé valaki kidob az asztalra például egy ilyen avokádós vagy popcornos fülhallgató tokot, majd a legnagyobb komolysággal kezd el beszélgetni a komoly, felnőttes témákról.

Igazi csajos vezeték nélküli fejhallgató

Ha valami egészen biztosan kiszakít a szürke hétköznapok egyhangúságából, akkor az ez a fejhallgató. Akár gyerekeknek is tökéletes meglepetés lehet, ha esetleg már most azon gondolkodunk, hogy mit kapjon a ballagására, születés- vagy névnapjára, de önmagukat kevésbé komolyan vevő felnőtt hölgyek számára is tökéletes választás lehet.

Okostelefon markolat

Annak ellenére, hogy nem kifejezetten a mókás kategóriát képviseli, mégis a szerkesztőségünk egyik kedvence ez a telefon tartó markolat, amire nagyjából mindent felszerelhetünk ami számít, (mikrofont, vakut, power bankot) kompakt és szinte bármilyen telefonhoz használható. Aki szereti az egyszerű, praktikus és megbízható megoldásokat, annak egész biztos nagy kedvence lesz, különös tekintettel a rendkívül esztétikus megjelenésére.

Karabiner pendrive

Hát ez bizony nem csak megjelenésére nézve vagány, de tényleg bárhová magunkkal is vihetjük. Felakaszthatod a nadrágodra vagy a táskádra is, mivel akár 200 kg-os terhelést is elvisel és vízálló. Teljesen megfelel annak az elvárásnak, hogy a feladatát maximálisan teljesítse, de emellett még látványos, egyedi és hasznos.

Manapság már nem könnyű az embereket a technika újdonságaival úgy igazából meglepni, hiszen nap, mint nap rukkolnak elő a gyártók valamivel, ami az előzőnél okosabb, kisebb, nagyobb, ívesebb, szebb, stb. Amivel viszont még mindig meglepetést lehet okozni, az talán tényleg a meglepő és mulatságos kivitelezés.