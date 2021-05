Újabb videójátékok készülnek Star Wars témakörben

Miközben az új Star Wars-trilógiának már egy ideje vége, a már két évadot megélt Mandalorian Disney Plus sorozatnak hála a Csillagok háborúja továbbra is él is virul.

Éppen ezért is jó hír a rajongók számára, hogy interneten keringő pletykák szerint egy, a Mandalorian Tv-sorozaton alapuló játék van készülőben.

Az Xbox Era munkatársa, Shpeshal Ed, aki a hivatalos bejelentések előtt mindig is korrekt információkkal szolgált a különböző játékokról (tehát szavahihetőnek számít a szakmában), a Twitteren árulta el, hogy jelenleg is készül egy játék, amely a népszerű Star Wars tévésorozaton alapul. Sajnos az még nem derült ki, hogy melyik fejlesztőstúdió dolgozik a játékon. A lelkes hangvételű Twitter-posztjában így újságolta el az egyelőre azért erősen pletykának kezelhető hírt:

“Oké, szóval egy icipicit hoppácska! Igen, lesz egy Mando játék. De… ez nyilvánvalóan nem egy Mando Funko. Lehet, hogy olyat mondtam, amit még nem kellett volna. Remélem, nem égettem el a forrásomat. Bocsánatot kell kérnem.”

A „Funkóval” Ed arra utalt, hogy populáris filmek, vagy videójátékok, alapján a Funko nevű cég gyárt kézzel fogható játékfigurákat is és természetesen a Mandalorian sorozatból is készült már jó néhány, azonban ezúttal most videó- és nem kézzel fogható játékról van szó. Mivel Ed jól ismert amerikai gamer újságíró, így esélyesebb, hogy amit ír, az helytálló is lesz, mint egy ismeretlenségbe burkolódzó „insider” esetében.

Bár azt még nem tudni, hogy ki dolgozik a Mandalorian alapján készülő játékon, van rá esély, hogy a Microsoft egyik saját, belsős stúdiója, hiszen néhány napja MrMattyPlays említette, hogy az egyik ilyen stúdió egy LucasFilm IP-n alapuló játékon dolgozik, kiemelve, hogy nem a Machine Games által fejlesztett Indiana Jones játékról van szó.

Forrás: Index