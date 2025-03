A Maserati bemutatta a teljes GranCabrio kínálatát

A Maserati kabrió-választéka központi szerepet kapott a The I.C.E. St. Moritz eseményen, ahol bemutatták a GranCabrio új, 490 lóerős változatát.

Ez a motor már megtalálható a GranTurismo modellben is, amely így teljessé teszi a kínálatot, egyesítve a kupék dinamikáját és kényelmét a nyitott tetős vezetés élményével. Emellett bemutatták a különleges GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. modellt is, amely a Maserati Fuoriserie konfigurációs program keretében készült.

GranCabrio: a Maserati luxuskabriója immár 490 lóerős kivitelben is választható

A nyitott tetős „olasz grand tourer” életérzés és a Maserati-ra jellemző teljesítmény áll a márka eddigi legszélesebb kabriókínálatának középpontjában. Az autó mostantól háromféle hajtáslánccal érhető el: a 490 lóerős TWIN TURBO belső égésű motorral, az 550 lóerős Trofeo változatban, valamint a teljesen elektromos, Folgore meghajtással.

A The I.C.E. rendezvényen, a hófödte hegyek és a svájci Engadin régió leghíresebb befagyott tava között bemutatott GranCabrio Verde Giada karosszériaszínben pompázott, fekete féknyergekkel, 20”-os (első) és 21”-os (hátsó) keréktárcsákkal, valamint Crio (Imola) gyémántfényű fekete fényes dizájnnal. A belső tér jégszínű perforált bőrből készült, a Maserati Trident logójával a fejtámlán. A bemutatott modell kiemelkedő felszereltségét jól mutatja a Sonus faber csúcsminőségű hangrendszere 19 hangszóróval, a 3D szénszálas felületek, valamint sötét kivitelű és adaptív teljes LED fényszórók.

Ez a GranCabrio verzió egy elegánsan letisztult modell, amelyet kifinomult részletei tesznek különlegessé, például a visszahúzható puha tető, amely kellemes nyitott tetős vezetési élményt kínál. Az autó négy üléssel rendelkezik, amelyek a hosszabb utazásokhoz is megfelelő kényelmet biztosítanak. Emellett a 490 lóerős, 3,0 literes V6 Nettuno Twin Turbo motor lehetővé teszi, hogy az autó elérje a 300 km/h végsebességet, és mindössze 4 másodperc alatt gyorsuljon 0-ról 100 km/h-ra.

Akárcsak a Trofeo modellnél, a 490 lóerős változat esetében is az összkerékhajtás (AWD) és a légrugózás az alapfelszereltség része, így a jármű maximális teljesítményt nyújt, miközben megőrzi a „granturismo” jellegzetes kényelmét.

A Maserati mindig az ügyfelek igényeit helyezi előtérbe, és ez a szemlélet a teljes GranCabrio választékban is megmutatkozik. A legigényesebb vásárlók elvárásaihoz igazodva a színpalettát átdolgozták és kibővítették, olyan kifinomult árnyalatokkal, mint a Verde Giada.

Emellett a sportosabb vezetési élmény kedvelőinek jó hír, hogy februártól rendelhető kiegészítőként az új SPORT kipufogórendszer, amely még tisztább hangzást biztosít a kabriónak, kiemelve a Trident márka ikonikus vonásait.

GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E.

A Maserati 2025-ös The I.C.E. St. Moritz eseményen bemutatta a GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. modellt, amely a Maserati Fuoriserie személyre szabási program keretében készült.

A modellt a téli hangulat ihlette, melynek jegyében egyedi külsőt kapott, amelyet kifejezetten erre a változatra terveztek. Az autó Ice Liquid tri-coat fényezést visel – egy különleges, háromrétegű festést –, amely a bemutató helyszínéül szolgáló befagyott tó jeges csillogását idézi.

A külső megjelenést egyedi emblémák, kontrasztos, fényes fehér oldalsó légbeömlők, valamint Astreo dizájnú kovácsolt kerekek egészítik ki, fényes kék féknyergekkel kiegészítve. A személyre szabás csúcspontja a Blue Marine puha tető, amely felnyitáskor egy gyönyörű jégszínű bőrbelsőt és 3D tapintású szénszálas díszítéseket tár fel.

A Maserati szereplése a THE I.C.E. 2025 rendezvényen

A Trident Ház kiemelt szerepet tölt be a téli szezon egyik legjelentősebb eseményén. A THE I.C.E. nem csupán egy verseny, hanem egy különleges esemény, amely ötvözi a kultúrát, a szórakozást és a vezetési élményt – mindezt extrém körülmények között. Ez egy egyedülálló alkalom az autórajongók, gyűjtők és az autóipar iránt érdeklődők számára.

A Maserati reflektorfénybe állította modelljeit, a GranTurismót és a GranCabriót, amelyek minden változatban alapfelszereltségként összkerékhajtást kínálnak. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az autók kiemelkedő teljesítményt és magabiztos vezetési élményt nyújtsanak még a legnehezebb, havas vagy jeges útviszonyok között is.

A Grecale meghódította St. Moritz utcáit, míg az MCXtrema és az új Maserati GT2 Stradale kiállításon szerepel. Végül, a klasszikus autók szerelmeseinek örömére egy Maserati 6CM és egy Maserati 200 SI is részt vesz az International Concours of Elegance megmérettetésen.

