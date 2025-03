Különleges kampánnyal lép második évébe a a Peroni Nastro Azzurro

Az olasz szenvedély és stílus jegyében ünnepli a Peroni Nastro Azzurro 0,0% és a Scuderia Ferrari HP, a két ikonikus olasz márka partnerségének második évét.

Ebből az alkalomból indul útjára az Italian Way kampány, amelynek nyitó rövidfilmje a The Welcome Present címet viseli, és főszereplői a Scuderia Ferrari HP versenyzői, Charles Leclerc és Lewis Hamilton.

Egész évben zajló, az olasz kultúra értékes vonásait, a szenvedélyt és a stílust ünneplő kampányt indít ma a Peroni Nastro Azzurro 0,0%, miután második évébe lép az Asahi Europe & International szuperprémium olasz sörmárkája, és a Scuderia Ferrari HP globális partnersége.

A kampány nyitányaként a Peroni Nastro Azzurro 0,0% és a Scuderia Ferrari HP, a Forma1-es istálló versenyzőivel, Charles Leclerc-kel és Lewis Hamiltonnal a főszerepben mutatja be a The Welcome Present című szórakoztató rövidfilmet. Ebben a csapat legújabb tagja, Lewis Hamilton különleges üdvözlőajándékot kap csapattársától, Charles Leclerc-től: 44 láda Peroni Nastro Azzurro 0.0%-ot. A gyönyörű olasz dombok között játszódó rövidfilmben egy furgonon szállítják ki a Scuderia Ferrari HP csapat tagjai a meglepetést, amely stílusos tisztelgés Lewis Hamilton 44-es rajtszáma előtt.

Az elismert rendező, Martin Werner által jegyzett rövidfilm bemutatja mindazt, amit Olaszországról és az olaszokról tudunk, és amit szeretünk bennük, kiemelve azt a szívélyességet és melegséget, ahogy az olaszok az újonnan érkezőket fogadják.

„Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy elindíthatjuk az Italian way kampányt, amely márkaidentitásunk és kultúránk igazi ünnepe”

– közölte Natalie Pfaff Seigle, az Asahi Europe & International Chief Growth Officer-je. Hozzátette: a kampány azt a szenvedélyt és stílust testesíti meg a motorsport rajongóinak és a sörfogyasztóknak, amely a Peroni Nastro Azzurro 0,0% és a Scuderia Ferrari HP számára egyaránt kulcsfontosságú.

Idén a Peroni Nastro Azzurro 0,0% elviszi a Ferrari versenyistálló jellegzetes stílusát és szenvedélyét a világ legfontosabb városaiba, Londonba, Torontóba és Milánóba, hogy egy kortárs olasz szemüvegen keresztül mutassa be a versenyszcéna izgalmát és csillogását, exkluzív hozzáférést biztosítva a rajongóknak a Scuderia Ferrari HP világához.

A Peroni Nastro Azzurro 0,0% elkötelezettsége a motorsport támogatása iránt abban is megmutatkozik, hogy a márka továbbra is megjelenik partnerként a Ferrari Challenge Trofeo Pirelli rendezvényein. Utóbbi a leghíresebb, egy márkára koncentráló bajnokság, amely több mint harminc éve hozza össze az álomautókat és a versenyzőket a világ legfestőibb pályáin.

„Ez a partnerség is kulcsszerepet játszik a Peroni Nastro Azzurro 0,0% márka anyavállalata, az Asahi Europe & International azon törekvésében, hogy 2030-ra portfóliójának 20 százalékát az alkoholmentes termékek jelentsék”

– mondta Négyesi Fruzsina, a Dreher Sörgyárak nemzetközi márkákért felelős vezetője, aki szerint ez a szponzoráció tökéletesen támogatja az alkoholmentes italok iránti növekvő fogyasztói igényeket.

A Peroni Nastro Azzurro 0,0%-t fogyasztók szabadon, biztonságosan és stílusosan élhetnek meg minden pillanatot. A bevitt alkoholmennyiség csökkentésére ösztönzés pedig egybecseng az Asahi Europe & International felelős alkoholfogyasztás támogatása melletti elköteleződésével.

