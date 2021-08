Elrajtolt az eMAG magyar vállalkozásokat segítő programja

A 2021. augusztus 12-én elindult Értékesíts hazait az eMAG-on! program keretében a Magyarországon termékeket előállító vállalkozások, non-profit szervezetek és gyártók, kézművesek jutalékmentesen értékesíthetik termékeiket az eMAG Marketplace-en.

Online tudásbázisa segítségével az eMAG segít profi e-kereskedővé válni az internetes értékesítéssel még csak most ismerkedő cégeknek.

Az eMAG Magyarország az Értékesíts hazait az eMAGon! program elindításával a magyarországi kisvállalkozások és egyéni vállalkozók tevékenységét támogatja a Gazdasági Versenyhivatallal májusban kötött megállapodás részeként.

Jutalékkedvezménnyel segítik a magyar vállalkozásokat

A programhoz kapcsolódó non-profit szervezetek, alapítványok, számára időkorlátozás nélkül 0 százalék jutalékkal (tehát jutalékmentesen) történő értékesítésre ad lehetőséget az eMAG Marketplace-en, amely az egyik legnagyobb magyar online értékesítési platform. Az évi nettó 100 millió forintnál kisebb árbevételű, magyarországi székhelyű, itthon termékeket előállító vállalkozások a Marketplace-hez való csatlakozás utáni első 3 hónapban értékesíthetnek a Marketplace-en jutalékmentesen, ezt követően 50 százalékos kedvezményt kapnak a termékeladások utáni jutalékból mindaddig, amíg teljesülnek rájuk a programban való részvétel feltételei.

“A most induló programunkkal a kézművesektől kezdve az kisiparosokig minden hazai vállalkozás számára kihagyhatatlan lehetőséget biztosítunk arra, hogy online is elérhetővé tegye termékeit, aki valamilyen okból mostanáig nem nyitott az internetes kereskedelem felé. A csatlakozó cégek így még időben elsajátíthatják az e-kereskedelem mikéntjét, hogy felkészülten fogadják a következő években piacra belépő külföldi online óriáscégek személyében megjelenő konkurenciát. Miután az eMAG Marketplace-en keresztül potenciális új vásárlók százezreit érhetik el a csatlakozó vállalkozások, a programunk reményeink szerint új munkahelyeket is teremt majd Magyarországon”

– mondta Várkonyi Balázs, az eMAG Magyarország ügyvezetője.

Virtuális matrica jelöli a hazai termékeket

Annak érdekében, hogy a vásárlók egyértelműen azonosíthassák a programban résztvevő termékeket, azokat “Rendelj hazait” (virtuális) matricával is megjelöli az eMAG.hu online felületein. A programba bekapcsolódó vállalkozások munkáját számukra dedikált eMAG kapcsolattartók segítik az előállítással, a termékdokumentációkkal, az online marketinggel kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolásában, és a jogi előírások maradéktalan betartásában.

Az Értékesíts hazait az eMAGon! programban a Magyarországon bejegyzett jogi személyek, egyéni és családi vállalkozások, valamint magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, amennyiben a csatlakozásukat megelőző lezárt pénzügyi évben nettó árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot, és ezt tudják igazolni is.

A csatlakozni kívánó szervezetek kapcsán elvárás, hogy kizárólag Magyarország területén állítsák elő termékeiket, továbbá képesek legyenek ezek sorozatgyártására is. Ugyanakkor ez utóbbi esetében kisebb termelési ütem is elegendő – így például kézműves termékek előállítói is részesei lehetnek a programnak. A programban való részvételi szándékukat a meglévő Marketplace partnerek az Üzenetközponton keresztül jelezhetik az eMAGnak, míg a leendő partnerek a Marketplace rendszerébe történő regisztráció során jelezhetik ezt.

Segít profi e-kereskedővé válni a hazai cégeknek az eMAG

Az eMAG munkatársai minden új, a Marketplace-hez csatlakozó vállalkozás számára díjmentesen elkészítik az első 300 termék adatlapját és leírását, így az online értékesítéssel még csak ismerkedő vállalkozások a kezdeti időszakban az alapvető értékesítői tevékenységükre koncentrálhatnak.

A partnerek számára elérhető az eMAG Academy, egy magyar nyelvű, online videókat tartalmazó tudásbázis is, amelyen a piactér használatán kívül az e-kereskedelem egyéb területeiről (például hatályos jogszabályok, hogyan lehet hatékonyan online ügyfélszolgálatot működtetni) is elsajátíthatják az eladók. A Marketplace platformon elért teljesítmény fejlesztését, és a minőségi mutatók megfelelő színvonalon tartását virtuális asszisztens segíti.

A többi partnerének így segít az eMAG

Azoknak a magyar vállalkozásoknak is szolgál segítséggel, akik évi 100 millió forintnál nagyobb forgalmat bonyolítanak, külföldön gyártatnak termékeket, vagy egyéb okból nem jogosultak az Értékesíts hazait az eMAGon! programhoz csatlakozni.E társaságok a csatlakozásukat követő első három hónapban jutalékmentesen, a következő 3 hónapban pedig 50 százalékos jutalékkedvezménnyel árusíthatják termékeiket a Marketplace-en.

Utóbbi kedvezmény igénybevételéhez sikeresen ki kell tölteniük egy, az e-kereskedelemmel, marketinggel, fogyasztóvédelmi és versenyjogi követelményekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos témában összeállított, az eMAG Academy tananyagán alapuló online tesztet, amely igazolja jártasságukat az elektronikus kereskedelemben.