Automatizálta hazai óriásraktárát a JYSK

Ecseren építette fel legnagyobb európai raktárát a dán kiskereskedelmi lánc, ahol kiemelkedő hatékonyság mellett mozgatják az otthonokba kerülő árukat.

A JYSK Magyarország ecseri elosztó központjának teljesen automatizált raktárai hetente több mint 200 000 raklapot tudnak kezelni, amelyeket több száz teherautó szállít. A 2022 novemberében üzembe helyezett 200 millió eurós létesítmény a legnagyobb egyterű elosztó központ az országban és Kelet-Európában is, valamint nemcsak a hazai vásárlókat szolgálja ki, hanem a horvátországi, szlovákiai és szlovéniai üzleteket is. A beruházás jelentős munkahelyteremtéssel is járt: jelenleg 300 fő dolgozik itt, a munkatársak legnagyobb része pedig az üzletek számára készíti össze a termékeket. A 20 focipályányi, egészen pontosan 143 ezer négyzetméteres logisztikai bázis leglátványosabb eleme a két, egyenként 42 méter magas, 160 méter hosszú és 100 méter széles raktártorony.

Az ecseri központban az automatizálás már az áru beérkezésekor megkezdődik: az üres raklapokat fejlett gépi látással rendelkező robotok három kategóriába sorolják. A teli raklapokat automatizált rendszerek mozgatják, aszerint, hogy a 700 különböző terméktípus közül melyiket tartalmazzák, és az emberi munkaerő által megadott címkék alapján hová kell őket elhelyezni. Az összetett feladatot ellátó 24 automata rakodódaruval így a rendszer óránként 400 raklapot fogad, és ugyanennyit ad ki, ennek köszönhetően biztosított a kritikus fontosságú, folyamatos, megbízható működés. Az áruk be- és kirakodása 192 kapun keresztül történik, azaz egyszerre akár ilyen mennyiségű kamion is kezelhető.

A fenti négy ország 200 JYSK üzletének áruforgalma mellett a hazai online megrendeléseket is kiszolgáló automatizált raktárrendszer stabil működését Siemens-technológiák támogatják. Az önálló árumozgatáshoz wifi modulokat, vezérlést, ennek keretében pedig több mint 60 PLC-t (ipari számítógépek, a gépek elsőszámú irányítását végző egységeket) üzemeltek be. Ez utóbbiak a szállítószalagok, a síneken gyorsan mozgó automata járművek, a rakodódaruk, a csomagológépek és más berendezések vezérlésére szolgálnak. A raklapkezelő robotcella pedig, ami szintén Siemens-megoldásokkal működik, a kiemelkedő hatékonyság egyik pillére. Ez az állomás hajtja végre a raklapok tisztítását és egyszerűbb rendezését, illetve, a korábban említett gépi látáson alapuló ellenőrzést és kategorizálást is.

A két évet igénybe vevő összetett raktárépítést és technológiai integrációt, – beleértve a raktárautomatizálást és az SAP raktármenedzsment (EWM) szoftver bevezetését, – a generálkivitelező Körber AG végezte el, napra pontos átadással.

A JYSK új disztribúciós központja évi 4,5 millió kilométernyi teherfuvarozástól, azaz kb. 3600 tonna szén-dioxid-kibocsátástól mentesíti a dán kiskereskedelmi lánc működését.

A logisztikai központ ünnepélyes megnyitójára 2022. november 4-én került sor.

