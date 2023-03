Az ABB közzétette első integrált jelentését

Az érdekelt felek széles körének szóló jelentés – mint az ABB cégcsoport legátfogóbb ilyen típusú dokumentuma – a cégre és annak stratégiájára, tevékenységére, vállalatirányítási rendszerére, valamint pénzügyi és fenntarthatósági teljesítményére vonatkozó legfontosabb információkat foglalja magában. Az integrált jelentés mellett az ABB közzétett 2022-es éves jelentéscsomagja a cég pénzügyi jelentését, vállalatirányítási jelentését, kompenzációs jelentését, fenntarthatósági jelentését, valamint azt a kitöltött „20-F” jelzésű űrlapot foglalja magában, amelyet az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez nyújtott be.

„Örömmel mutatom be önöknek az ABB első integrált jelentését, melyből megtudhatják, hogy vállalati céljaink hogyan teszik lehetővé teljesítményünk növelését és az értékteremtést az érdekelt felek számára. Jelentésünkben bemutatjuk, hogy ennek a globális cégcsoportnak az egyes részei miként illeszkednek úgy egymáshoz, hogy egyre jobb pénzügyi eredményeket érjenek el, ugyanakkor a fenntarthatóbb társadalom kialakulásához is hozzájáruljanak” – mondta Peter Voser, az ABB elnöke. – „A jelentésben arról a külső környezetről is áttekintést adunk, amelyben működnünk kell, illetve arról, hogy rövid, közép- és hosszú távon hogyan kívánjuk megvalósítani céljainkat. A jelentés természetesen az elmúlt évi teljesítményünkre is kitér, és én épp ezekre az eredményekre vagyok a legbüszkébb, mert hitet adnak ahhoz, hogy csapatunk képes lesz megvalósítani ambiciózus pénzügyi és fenntarthatósági céljainkat az előttünk álló években”