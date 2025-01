A napelemek energiájának kihasználásához nyújt útmutatást egy új jelentés

Egyre több figyelmet fordítanak a fenntarthatósági célok elérésére a kereskedelmi ingatlanpiac szereplői, ezért a megoldásokat kereső ingatlantulajdonosok és bérlők számára kulcsfontosságúvá válnak a napelemes rendszerek.

Az energiahatékonysággal kapcsolatos növekvő igények és a szén-dioxid-mentesítésre való törekvések fényében a napelemes megoldások jelentős környezeti, gazdasági és stratégiai előnyöket biztosítanak az ingatlanszektor számára.

A CBRE és a CMS, „Vegyük birtokba a tetőt: útmutató a kelet-közép-európai kereskedelmi épületekben megvalósuló fotovoltaikus projektekhez” (Harnessing Your Rooftop: A Guide to Photovoltaic Projects in Commercial Buildings in CEE) című új jelentése a napelemek tetőtéri építésével kapcsolatos lehetőségeket és kihívásokat elemzi a kelet- és közép-európai régióban. Gyakorlati útmutatást kínál a napelemes projektek fejlesztéséhez, foglalkozik a szabályozási és pénzügyi megfontolásokkal, és kiemeli a kereskedelmi ingatlanokba integrált napenergia-megoldások előnyeit. Az energiahatékonyságra és szén-dioxid-mentesítésre vonatkozó trendek vizsgálata mellett a jelentés országokra lebontott áttekintést is tartalmaz, amely az egyes kelet-közép-európai államokra jellemző energiastruktúrákat, napenergia-kapacitásokat és ösztönzőket elemzi.

„Bár úgy tűnik, hogy a zöld kérdés 2024-ben háttérbe szorult a kiábrándító iparági teljesítmény, valamint az európai és tengerentúli politikai felfordulás miatt, a zöld átmenet hosszú távú trendje továbbra is fontos marad az energiaágazatban. Világosan látszik az a tendencia, hogy a kelet-közép-európai régió a fosszilis energiaforrásoktól távolodva megújuló energiaforrásokat próbál bevonni a villamosenergia-mixbe. Ezt nemcsak a fenntarthatósági szempontok, hanem geopolitikai kényszerek is ösztönzik. A kelet-közép-európai országok villamosenergia-termelését vizsgálva azonban egyértelmű, hogy hosszú út áll előttünk, a régióban ugyanis még mindig a fosszilis energiaforrások teszik ki az energiamix jelentős részét. Ez különösen igaz Lengyelországra, ahol a villamos energia közel 80 százaléka szilárd fosszilis tüzelőanyagokból, földgázból és kőolajtermékekből származik – holott az előző években hatalmas erőfeszítéseket tettek ennek elkerülésére. Az atomenergia Szlovákiában és Magyarországon is fontos szerepet játszik, de mindenhol a napenergia-kapacitások bővülnek a legdinamikusabban”

– mondta Borbély Gábor, a CBRE üzletfejlesztési és kutatási igazgatója.

„A napelemes rendszerek telepítése segíthet az ingatlantulajdonosoknak javítani az energiahatékonyságon, csökkenteni a villamos hálózattól való függést, és mérsékelni az emelkedő energiaköltségekkel kapcsolatos kockázatokat. A megújuló energiaforrások – például a tetőtéri napelemek – integrálása értékes vonzerővel bírhat a bérlők számára, akik egyre inkább fenntartható, energiahatékony épületeket keresnek”

– fogalmazott Lukas Hejduk, a CMS közép- és kelet-európai ingatlanszakmai csoportjának vezetője.

Bár a tetőkön elhelyezett napelemekben rejlő lehetőségek egyértelműek, az efféle megoldások kereskedelmi ingatlanokba történő integrálása kihívásokkal jár. A telepítés magas kezdeti költségei, a bonyolult szabályozás, valamint a tetők műszaki alkalmassága ijesztő feladatokat róhat az ingatlantulajdonosok és befektetők számára.

„A napenergia-megoldások elterjedése temérdek lehetőséget teremt a kereskedelmi ingatlanok tulajdonosai számára a napenergia kihasználására, a működési költségek csökkentésére, és a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulásra. A pénzügyi és szabályozási rendszerekben azonban nem könnyű eligazodni, beleértve az ösztönzők értelmezését, a finanszírozás biztosítását, és a földterület-besorolásra vonatkozó törvények betartatását. A gyakorlatban egy PV projekt fejlesztése csakugyan összetett vállalkozás”

– tette hozzá Lukas Hejduk.

A kihívások ellenére a régióban erőteljesen növekszik a napenergia-termelés, amelyet a zöld átmenet felgyorsítására irányuló uniós és nemzeti irányelvek egyaránt ösztönöznek. Kelet- és Közép-Európában egyre több helyen alkalmaznak napelemes megoldásokat kereskedelmi épületekben. A régióban így nagy mértékben fokozódik a napenergia-termelés.

A napenergia kulcsfontosságú Magyarországon

A megújuló energiaforrások az uniós átlaghoz képest kisebb szerepet játszanak a magyar villamosenergia-mixben. A napenergia azonban a magyar energiamix kulcsfontosságú elemévé vált, és 13 százalékkal járul hozzá a teljes energiatermeléshez. A kormány tervei között szerepel az ország megújuló energia termeléséhez bevethető természetes erőforrásainak kihasználása, ezért a közelmúltban megnövelte a naperőmű-kapacitásra vonatkozó célkitűzéseit. Stratégiai célja, hogy 2030-ra a teljes napelem-kapacitás a 2024 közepén meghatározott 6500 MW-ról 12 000 MW-ra emelkedjen. A nagy naperőműveket szinte biztosan bővíteni fogják, a teljes telepített kapacitás pedig a nemzeti áramszolgáltató, az MVM becslései szerint a következő öt évben akár 6000 MW-ra is növekedhet. Ahhoz azonban, hogy tovább bővülhessen a napenergia-kapacitás, a hálózat korszerűsítése szükséges. Gyakorlatilag már minden jelentősebb ipari parkban zajlanak napelem-kapacitáshoz köthető beruházások.

