Siemens technológiával megvalósult ipari berendezés

Géprendszer – Tizenkét CNC-megmunkáló központból, nyolc robotból, mosóból, két liftből és ezeket összekötő konvejor pályából álló géprendszer létrehozásában közreműködött a ProgData Kft. a közelmúltban. A lenyűgöző méretű beruházás során a cég feladata az adatkezelés biztosítása volt a gépek és a belső hálózat között.

A ProgData villamos fejlesztőmérnöke Dudás András, az Oroszlányban megvalósult beruházás kapcsán elmondta, hogy az adathálózat kiépítését főként Siemens eszközökkel oldották meg. Fő feladatunk az adatkezelés volt a gépek és a belső hálózat között, a liftek, a szállítószalag és a paletta kezelők telepítése és programozása, a mosó felújítása, illetve a vezérlések megvalósítása. -kezdte a szakember.

Milyen műszaki sajátosságok jellemezték a projektet?

A fővállalkozó az ABB volt, mi pedig alvállalkozóként vettünk részt a projektben. A mi felelősségi körünkbe tartozott magának a konvejorrendszernek a telepítése, programozása, kezelése. Emellett az adatkezelés megvalósítása, a központi vezérlés intézése, illetve a különböző részegységek közötti kommunikáció összehangolása, a mosó felújítása és nagyon sok telepítési munka. Értelemszerűen az ABB végezte a robotprogramozást, a CNC-t megoldotta a telepítő cég. Én a projekt során a villamosmérnöki feladatokat láttam el. Ez lényegében valamennyire a projekt az összefogása is volt, magának a villamos tervnek az elkészítése, illetve a PLC programozás több mint a felének az elvégzése, ami a központi vezérlést illeti.

Milyen Siemens-megoldásokat építettek be?

A központi vezérlést egy 1500-as Siemens PLC végzi, és vannak lokális kisszekrényeink, ahol ET200 SP állomások dolgoznak I/O gyűjtőként szekrényen belül. Értelemszerűen a vezérléshez tartozik kijelző is. A központi vezérlést egy nagy Siemens HMI végzi, illetve az egyes állomásokon is, ugyanis négy termelői állomásra bontható maga a géppark. Ott Siemens HMI runtimeok futnak. Maguk az állomások között értelemszerűen switchekkel kialakított kommunikáció van. Öt darab szekrényt telepítettünk, és mindegyikben scalance switch van, amik egymással optikán keresztül kommunikálnak. A határon volt igazából az, hogy kell-e optikát használnunk, vagy elég lesz-e a profinet. Mi úgy döntöttünk, hogy biztosra megyünk, és ezért optikát fogunk alkalmazni. Összesen a nagy szekrény, amit én terveztem, huszonkilenc motort táplál, ebből tizenhat Siemens frekvenciaváltóval megy.

Mennyi idő alatt valósult meg a beruházás?

A rendszerterv még tavaly év végén elkezdődött, tehát november-decemberben már elindult a projekt, és mi villamos oldalról nagyon szépen haladtunk, sőt a gépész oldal is egészen szépen haladt, azonban voltak olyan állomások, például a CNC gépeket le kellett telepíteni, amiért nem mi feleltünk, és azt meg kellett várnunk. Megemlítenék egy másik aspektust is. Magában a rendszerben nemcsak automatizált üzemmódban lehet termelni, hanem kézi üzemmódban is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elhelyeztünk fiókos rendszert minden egyes termelőállomáshoz, és az operátor kézzel is berakhatja a féknyereg párokat. Ez a kézi termelés, már idén év elején működött, úgyhogy tavaly év végén kezdődött a projekt. És mire mindenki utolérte magát, akikre vártunk, májusban el tudtuk kezdeni az automatizálást, és nagyon rövid időn belül el is kezdtek a gépsorral termelni.

„Két dolgot emelnék ki a géprendszer megvalósításával kapcsolatban: az egyik, hogy olyan termékeket, hardver technológiát alkalmaztunk, ami jelentős megkötéssel járt, ilyen például az RFID kezelés. A másik, hogy sok résztvevős volt az egész folyamat, és néha a munkák összehangolása komoly odafigyelést igényelt.”

– Dudás András, a ProgData villamos fejlesztőmérnöke.

Korábban milyen más gépeket építettek, melyekbe szintén Siemens-technológia került?

Három gépet szeretnék kiemelni csak a tavalyi évből, amelyeket én terveztem. Nagykanizsára telepítettünk részben egy gépparkot, ugyanis ez egy nemzetközi projekt volt, több résztvevővel. Mi feleltünk a konvejor pályatelepítésért, a központi vezérlésért, de itt a robotokat is mi programoztuk. Két robotot telepítettünk hozzá, és a villanymotor termelésnél még két kisebb gépet is mi állítottunk elő.

Előtte Balassagyarmatra terveztünk egy rézlapító gép modernizálást, ott teljes vezérlő felújítás, valamint mechanikai felújítás történt.

Esztergomban pedig egy ponthegesztő cellához szintén Siemens eszközökkel valósítottunk meg automatizálást. Ennek része volt például az alkatrész kivétel a szerszámasztalról, az alkatrészek bepakolása a kalodába, ezért a szerszámasztalra felhelyeztünk egy kilökőt és teljes pályarendszert telepítettünk hozzá.

A ProgDatáról mondana néhány szót?

Fő tevékenységünk egyedi célgépek, gyártósorok tervezése és kivitelezése, karbantartása, meglévő berendezések továbbfejlesztése, funkcionalitásának bővítése. A mérnöki (villamos és gépész) tervezésen túlmenően a vezérlések elkészítésében, javításában is nagy tapasztalatunk van. A 2010-es évek végén épült egy nagyobb csarnokunk Vácon, és ott kezdett el igazán gyarapodni, fejlődni a cég. Ez mind az éves bevételen, mind a projektek komolyságán, nagyságán, illetve az alkalmazott munkaerőn látszik. Profilunk egyedi célgépek építése, meglévő gépparkok szervizelése, illetve továbbfejlesztése, még abban az esetben is, hogyha nem mi telepítettük az eredeti gépet. Mérnökeink, szakembereink, beszállítóink és partnercégeink több évtizedes tapasztalata biztosítja, hogy a legösszetettebb feladatok végrehajtásában is a legjobbak legyünk.

Összefoglalva, jelenleg: ipari automatizálással, elektromos kivitelezéssel, ipari gépészettel, berendezések vezérlésének, és mechanikájának felújításával és gyártásával, egyedi gép gyártással, célgép fejlesztéssel, tervezéssel foglalkozunk.

