Safety megoldások szerepe a hajtástechnikában

Az idei Ipar Napjai és Mach-Tech kiállítás egyik leglátványosabb bemutatóját a Siemens installációja nyújtotta. A kiállítási pavilonban elhelyezett bemutató kamion számos megoldást adott a hajtástechnika safety funkcióinak és készülékeinek kínálatából.

A hajtástechnikára fókuszálva safety megoldásokat mutattunk be gyártók, és gépépítők számára a kiállítói kamionunkban – kezdi Farkas Szabolcs, a Siemens Zrt. hajtástechnikai szakértője.

A Simatic Micro-Drive például egy 24-48 voltos extra alacsonyfeszültségű szervo hajtásrendszer, ezzel akár egy AGV-t (önjáró mobilrobot) lehet működtetni. Az ipar és az egészségügy számos területén adhat akár safety funkciókkal kiegészített és a hálózati feszültségtől független megoldást, amely révén akkumulátoros tápellátása is kialakítható..

Ha nem ilyen szigetüzemű rendszerben gondolkodunk, hanem a gyártási folyamatokban, akkor jó példa erre a standard frekvenciaváltóink – mutat Farkas Szabolcs a kamion belső falain elhelyezett rendszerekre. Itt a Sinamics G120-as családról beszélünk, amelyek szintén rendelkeznek különböző biztonsági funkciókkal, ami lehet huzalozott – ekkor a biztonsági érzékelőt, kapcsolót közvetlenül köthetjük a készülék bemenetére, vagy egy magasabb szintű vezérlő, ahol egy biztonsági PLC segítségével történik a biztonságos adatcsere és a beavatkozás a Profisafe kommunikáció használatával. A SIMATIC S7-1500F CPU-k szintén a bemutatónk részét képezik a hajtástechnika biztonsági megoldásaiban. Hogy melyik eszköz biztonsági, könnyen eldönthető, hiszen feltűnő sárga csíkkal vannak ezek a berendezéseink ellátva.

Amit fontos kiemelni, hogy ezekkel a készülékekkel –frekvenciaváltókkal, szervo hajtásokkal – mindenféle biztonságos megállást, leállítást és akár sebesség csökkentést is meg tudunk valósítani. Így egy adott technológiát biztonsággal lehet üzemeltetni.

Sok olyan esetben amikor a kezelő egy nyitott gépen dolgozik -például a gumiipari, vagy más megmunkáló gépeknél sok ilyen berendezés működik- és ha ezen bármiféle veszélyeztető esemény történik, a biztonsági funkciók segítségével a lehető legrövidebb idő alatt le lehet állítani a gépet. Az egész safety rendszer lényege, hogy az üzemeltető személyzetet és a gépet is védje. Ezek a funkciók TÜV által tanúsított rendszerek, és a biztonsági megoldások utólag is felszerelhetők a gépekre, de alapvetően a gépépítők számára elengedhetetlenek az itt bemutatott fejlesztéseink. Amikor egy gépépítő elkezd berendezést építeni, akkor kockázatelemzést végez, ami alapján kiderül, hogy milyen kategóriába kell besorolni a gépet, és ezután minden egyes komponensének tudnia kell ezt a biztonsági kategóriát teljesítenie. Érdekesség, hogy nálunk a hajtás bemenetére közvetlenül beköthető egy vészgomb vagy egy fényfüggöny, sok más gyártónál ez csak külön relével oldható meg. A hajtástechnikai biztonsági megoldásnak a robotikában vagy a többtengelyes koordinátatérben mozgó gépeknél is van szerepe, de az úgynevezett terepi megoldások is fontosak, amelyek robusztus, zord körülmények között működnek, például szállítószalagok üzemeltetésénél, csomagok továbbításánál, vagy akár automata raktáraknál.

Farkas Szabolcs, a Siemens Zrt. hajtástechnikai szakértője

Az új SINAMICS G115D-t részletesebben bemutatva: egy robusztus hajtásrendszer, amelyet kifejezetten az anyagtovábbító alkalmazások jövőbemutató megoldásaként fejlesztettek ki. Tipikus alkalmazásai az ipari anyagmozgatás szállítópályái és az automata raktárrendszerek intralogisztikai feladatai. A SINAMICS G115D és a SIMOGEAR hajtóműves motorok optimális rendszert alkotnak e követelmények teljesítéséhez, mivel zord körülmények között is – akár -30C foktól +60 fokig, fröcskölő vizes környezetben is! – hosszútávon megbízhatóan működnek és kevés helyet foglalnak. A motort, a hajtóművet és a frekvenciaváltót egyetlen összekapcsolódó egységként tervezhetjük és építhetjük be a technológiába, valamint integrálhatjuk akár a meglévő automatizálási környezetbe. – teszi hozzá Farkas Szabolcs.