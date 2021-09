Debatech: e-konferencia technológiai trendekről

A technológiák gyors ütemben fejlődnek, és az újdonságok figyelemmel kísérése sokak számára időigényes. A DebaTech online konferencia ezért a szakmai és a nagyközönség számára öt előadásból álló sorozatot hoz a jelenlegi technológiai trendekről és gyakorlati tapasztalatokról.

Bár az SOS electronic a DebaTech konferenciák eredeti koncepcióját ügyfelei számára alkotta, végül úgy döntött, hogy szó szerint mindenkinek hozzáférést biztosít. Mindezt ingyen.

„30 év telt el azóta, hogy a speciális elektronikai alkatrészek forgalmazói piacára léptünk. Így tisztában vagyunk azzal, hogy a világ hogyan változik és halad előre ebben a tekintetben. A szó szoros értelmében ugrásszerűen. Ebben az időszakban gyakorlatilag a fejlesztésük szakaszától egészen a végtermék megszületéséig az elektronikai termékek gyártásának részeseivé váltunk. És nem csupán forgalmazóként. De főleg olyan szakemberként, aki napi rendszerességgel figyeli a trendeket, tanácsokkal látja el az ügyfeleit, és értékes tapasztalatokat oszt meg velük más fejlesztési területekről is. Mivel a piacon nagy az igény az ilyen jellegű információkra, a Debatech eszköz számunkra, hogy kielégítsük ezt a csillapíthatatlan igényt.“ vélekedik Ján Seszták, az SOS electronic vezérigazgatója.

Az előadók kiválasztása során az SOS electronic nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a mondanivaló napra kész és mindenki számára előnyös legyen. Az előadók készek értékes tapasztalatokat megosztani a technológiák alkalmazásával és felhasználásával a projektjeikkel kapcsolatban és nyíltan beszélni sikereikről vagy buktatóikról, amelyekkel a fejlesztési folyamat során találkoztak. Mert a Debatech csak így lehet igazán inspirációs forrás a résztvevők számára.

A történelmileg első magyar nyelvű Debatech eseményre 2021. október 27-én kerül sor, és a kiemelt témák közé tartoznak a robotika, az 5G hálózatok, az adatgyűjtés és a mesterséges intelligencia.

A szlovák és cseh nyelven zajló Debatech 2 esemény 2021. november 10-én kerül megrendezésre, és a mesterséges intelligenciáról, nanosatellitekről, 5G hálózatokról vagy IoT –ről hallhatnak. Az esemény érdekessége egy induló startup előadás lesz, amely bebizonyítja nekünk, hogy még a fiataloknak is van mondanivalójuk a technológiai világ számára.

A regisztráció mindkét online konferenciára ingyenes.

További információkért és a regisztrációs űrlap kitöltéséhez látogasson el a www.debatech.eu oldalra.

Debatech online konferencia: 2021. október 27.

Programtervezet

10:00 – 10:45

Balogh Endre, LexUnit Hungary

Mesterséges intelligencia és az ipar összefonódása

Big Data, felhő, IoT, a mesterséges intelligencia különféle alkalmazásai – folyamatautomatizálás (RPA), gépi tanulás (ML), stb. – és ezek kombinációi mind az utóbbi évek és napjaink meghatározó trendjei. Minden gyártó cég célja, hogy növelje a produktivitást, javítsa a termékei minőségét, egyidejűleg csökkentve a selejtszámot és ezáltal csökkentsék költségeiket. Előadásunkat ezért elsősorban olyan gondolatébresztőnek szánjuk, amely az innováció és különösen Ipar 4.0 iránt érdeklődők számára betekintést nyújt az AI és az ipar összefonódásába, a mesterséges intelligencia iparban betöltött szerepébe és felhasználási eseteibe.

10:45 – 11:45

dr. Pete Gábor, Vodafone Hungary

5G és Mobil Privát hálózatok a gyártás szolgálatában

Az 5G itt van, és már valós ipari környezetben bizonyítja képességeit! De hogyan segíti hatékonyabbá tenni az új technológia a gyártási környezetet? Milyen célokra használható a minden eddiginél nagyobb adatátviteli sebesség és az akár 1ms-os válaszidő? Mit jelent a Mobil Privát hálózat, és hogyan működhet éles környezetben? Hogyan segíti a robotikát, az automatizációt a lehető legmagasabb biztonsági szabványok mellett? Ismerje meg gyakorlati példákon keresztül, hogyan lehet rugalmasabb a termelés 5G környezetben!

11:15 – 11:45

dr. Szayer Géza,General Mechatronics Ltd.

Piac átalakító IoT technológiák a távoli adatgyűjtés és nyomkövetés területén

A következő években előtérbe kerülnek az éveken át működő elemes IoT elektronikai eszközök. Gazdaságosan válnak követhetővé olyan tárgyak, melyeken nincs áramforrás. Mérési adatokat gyűjthetünk olyan helyekről, ahol eddig nem, vagy csak az elektromos hálózat kiépítésével volt lehetséges. A mesterséges intelligencia és gépi tanulás elemei már nem csak felhő alapon, központilag, hanem un. edge computing elven az okos- eszközökbe integrálva, helyben hoznak jó döntést.

11:45 – 12:15

Hari Zsolt, HariTech

Önvezető robotok a kertészetekben és mezőgazdaságban

Munkaerőhiány a mezőgazdaságban és kertészetekben, egyre nehezebb feladatok elé állítja a cégeket. Sajnos már a fizikailag könnyebb gépkezelői feladatokra is kihívásnak számít az új kolléga toborzása. Ez a trend nagyban hozzájárul a mezőgazdasági robotok gyorsabb elterjedésében. A mezőgazdasági robotizálás két részre bontható: gépesítés, majd automatizálás. A gépesítés a szántóföldi méretben már részben megtörtént, itt “csak” automatizálni kell. A kertészetekben, viszont jelenleg még sok a kézi aprólékos munkafolyamat, amit először még gépesíteni, majd automatizálni kell.

12:15 – 12:45

Horváth Gyula, C3S Kft.

Kisműholdak ipari felhasználása

A CubeSat-ok kezdetben tudományos demonstrációs koncepciókat szolgáltak. Most évente több száz nanoműhold áll pályára, és felhasználásuk is egyre szerteágazóbb. A tudományos tevékenység nem fog kikopni a kisműholdas ágazatból, hiszen részben ez adja az ipari felhasználás alapjait, ám a 3-16 egységes űreszközök, és az ezekből felépülő konstellációk földmegfigyelő, kommunikációs, illetve IoT tevékenység által már hatékonyan támogatnak mindannyiunk számára kézzelfogható célokat is.

