Személyre szabott diagnosztika és hatékonyabb kezelések okoseszközökkel

Az okoseszközök és felhőalapú rendszerek egyre több iparágban jelentenek innovációt és az egészségügyi ellátásban, orvosdiagnosztikában is valódi áttörést hozhatnak.

A hazai egészségügyben elsőként jelent meg az a technológia, amellyel az orvosok hozzáférhetnek a betegek által rögzített vércukorszint adatokhoz, ami sokkal hatékonyabb módon teszi lehetővé a személyre szabott terápiák felállítását.

Az EY kutatása szerint az adatbőség korszaka az egészségügy terén kiemelkedő lehetőségeket tartogat: 2018-ban 1218 exabyte egészségügyi adatot rögzítettek világszerte, ami százszor annyi, mint a 2000-es évekig az egész történelem során előállított adatmennyiség összesen. Előrejelzések szerint pedig 2025-re ez a szám várhatóan 10481 exabyte lesz. A nemzetközi kutatás az egészségügyi piac preferenciáira is kitért: 530 orvos és 6000 beteg válasza alapján az orvosok 64%-a előnyösnek találja a digitális technológiák megjelenését az orvos-beteg kapcsolatokban, míg a páciensek kb. 50%-a tartja az okostelefont az egészségügyhöz kapcsolódó ügyintézés elsődleges eszközének.

A hatalmas adatmennyiségből kinyerhető információk jelentősége, hogy sokkal hatékonyabbá válhatnak az orvosi kutatások és vizsgálatok. A digitális transzformáció kulcsfontosságú területeken változtatja meg a szolgáltatásokat: a betegút rövidülését, a pontosabb kezelési módszereket és magasabb szintű betegelégedettséget eredményeznek az okostechnológiák. A diagnosztikában pedig azok a megoldások is fontos szerepet kapnak, amelyek az adott időpontokban végzett szakorvosi vizsgálatok között is információkat tudnak közvetíteni az orvosok számára a páciens általános állapotáról. Ezek az információk segítik a személyre szabott terápia felállítását és alkalmat kínálnak a kezelések időközi változtatására, a gyors beavatkozásra és a páciens státuszának utánkövetésére is.

A technológia már megjelent a hazai magánegészségügyben is: a Prima Medica Egészségközpontok és a 77 Elektronika Kft. együttműködésével kialakított informatikai feltételeknek köszönhetően a páciensek okoseszközökön mért vércukor adatai elérhetővé válnak az EESZT-ben, a tárolt páciens adatokat pedig a szakorvosok le tudják hívni az intézmény saját fejlesztésű applikációján keresztül. A rendszert használó betegek esetében tehát már nem szükséges a vércukormérő memóriájából előhívni az adatokat, vagy végig lapozni a betegek diabétesznaplóját, a szakorvosok sokkal gyorsabban és egyszerűbben hozzáférhetnek ezekhez az értékekhez.

Magyarországon a 77 Elektronika Kft. fejlesztette ki elsőként azokat a megoldásokat, amelyek széles körben teszik lehetővé a vércukor-önellenőrzés a cukorbetegek számára. A vállalat innovációja, a Dcont® család okoseszközeivel közel klinikai laboratóriumi pontosságú vércukormérést végezhetnek otthonukban is a páciensek. 2010-ben indították el az első hazai telemedicinás rendszert, a Dcont® eNAPLÓ-t, és később a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazást, amelyet 2022 novemberében, a magyar telemedicinás rendszerek közül elsőként sikeresen integráltak az EESZT-be. A Prima Medica Egészségközpontok rendszeréhez történő csatlakozás pedig újabb fontos mérföldkő abban, hogy a napi betegellátásban is megjelenjen a teljes körű diabéteszmenedzsmentet támogató online orvosi távfelügyelet.

Az együttműködésnek köszönhetően a diabetológia területén a Prima Medica Egészségközpontok kínálják a szakmailag legmagasabb színvonalú ellátást a pácienscek számára a hazai magánegészségügyben. Azzal, hogy a beteg állapotának változásával kapcsolatos adatok elérhetőek a szakorvos számára a mobil applikációban, a szakorvosi kezelések során felállított terápia folyamatosan figyelemmel kísérhető és megváltoztatható, ezáltal a kezelések sokkal eredményesebbek lehetnek.

„Az adatok megosztása az egészségügyi ágazatot is átformálja: az új technológiák pontosabb diagnózisok felállítását teszik lehetővé, a prediktív analitikának pedig a megelőző orvoslásban is fontos szerepe van. A páciens által mért adatok integrálásának köszönhetően még inkább erősíthető az ellátás személyre szabottsága. A rendszer arra is képes, hogy jelezzen az orvosnak, ha kiugró adat jelentkezik, így lehetőség van a gyors beavatkozásra”

– mutatott rá Kriller Norbert, a Prima Medica Egészségközpontok fejlesztési vezetője.

A cukorbetegség sajnos valódi népbetegséggé vált, 2021-re elérte az 537 millió főt az anyagcsere-rendellenességben szenvedők száma világszerte, előrejelzések szerint 2030-ra pedig már közel 650 millióra nő az esetek száma. Hazánkban 750.000 diagnosztizált cukorbeteg van, becslések alapján viszont ugyanennyi ember élhet úgy Magyarországon, hogy nem tud anyagcsere-betegségéről.

A Cukorbetegközpont Magyarország elsőszámú, a diabétesz komplex és hatékony kezelésére fókuszáló intézménye, amely a legmodernebb orvos-terápiás eszközökkel kínál megoldást a páciensek számára a cukorbetegség kezdeti tüneteitől egészen az esetleges szövődmények kezeléséig. A Cukorbetegközpont szakorvosai kiemelt figyelmet fordítanak a terhességi cukorbetegség diagnosztikájára és megfelelő kezelésére is.

A Prima Medica Egészségközpontok Magyarország egyik legrégebb óta működő magánorvosi rendelő hálózata. Jelenleg 4 telephelyen, összesen 25 Egészségközpont tartozik a Prima Medica ernyőintézménye alá, ahol 34 szakterületen több, mint 130 orvos várja a betegeket.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!