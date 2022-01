WHO: Nem az újabb emlékeztető védőoltások jelentik a megoldást

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus mutációi ellen nem az jelenti a jó védekezési stratégiát, hogy az eredetileg kifejlesztett vakcinákból újabb és újabb emlékeztető védőoltásokat adnak be az embereknek. Ehelyett olyan új oltásokat kellene használni, amelyek jobban védenek az új variánsok ellen – összegez a The Guardian.

A beszámoló szerint a WHO koronavírus elleni védőoltások összetételével foglalkozó szakértői csoportja olyan új vakcinák kifejlesztését szorgalmazza, amely nemcsak a megfertőzötteket védi meg a súlyos megbetegedéstől, de segít kivédeni már magát a fertőzést is. Ez segíthet abban, hogy sikerüljön megbirkózni az olyan új variánsokkal, mint például az omikron.

Emellett azt is kiemelték: a gyártóknak olyan szérumok kifejlesztésére kell törekedniük, amelyek minél hosszabban tartó és minél erősebb immunválaszt biztosítanak.

„Amíg nem áll rendelkezésre új vakcina, érdemes a meglévők összetételét frissíteni”

– áll a csoport kedden kiadott jelentésében.

„A WHO szerint jelenleg 331 koronavírus elleni védőoltás kifejlesztése zajlik az egész világon.”

A lap megjegyzi: egyre több bizonyíték van arra, hogy az omikron nemcsak jobban fertőz, de képes lehet arra is, hogy megkerülje a vakcinák által nyújtott védelmet. A hét elején Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója arról beszélt, hogy szükség lehet egy, kifejezetten az omikron elleni vakcinára, és ez márciusra már elérhető lehet.

Erre nagy szükség lenne, a WHO hétfőn kiadott közleménye szerint ugyanis 6–8 héten belül Európa lakosságának fele fertőződhet meg az omikronnal.

Forrás: HVG