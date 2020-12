Több idősotthon is ózongerátort kapott a vírus elleni harchoz

Az ózongenerátorok hatékonyan képesek fertőtleníteni a belső légtereket, így megakadályozzák a vírus terjedését.

A járványügyi vészhelyzetben, amikor a vírus egyre inkább terjed, gondolnunk kell a minél hatékonyabb fertőtlenítésre, ami nem merülhet ki a rendszeres kézmosásban, olykor a beltereket is szükséges megtisztítani a kórokozóktól, különösen abban az esetben, ha sok ember fordul meg ezeken a helyeken. Erre szolgál remek megoldással az ózongenerátor.

Az ózon úgy fertőtlenít, mint semmi más

Az ózon egy 3 oxigénatomból álló molekula, az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, amelynek hatása a klórhoz viszonyítva 50x erősebb a mikroorganizmusokkal szemben és 3000x gyorsabban érvényesül.

Ezt a molekulát a 19. századtól használják az emberek fertőtlenítésre, víztisztításra és az ezt az anyagot előállító generátorok mára már igencsak széles körben elterjedtek. Japán kutatók kimutatták, hogy az ózon már kis koncentrációban csökkenti a koronavírus átterjedését, míg 1-6 ppm közötti magas ózonkoncentrációban hatásosan semlegesíti a kórokozót. Egy közepes ózongenerátor, mint a MIDI5 5000 mg/óra teljesítménnyel, egy 35 m2-es területen 105 m3 légtérben 30-45 perc alatt fertőtlenít.

A biztonságos használat

Az ózon mindenféle fertőtlenítő pozitív hatása mellett azonban ártalmas is, hiszen nem válogat a tisztító folyamat során, minden élőlényre egyaránt veszélyes. Többek között ezért nem lett belőle sebfertőtlenítő szer az első világháború idején, ugyanis felismerték, hogy a káros mikroorganizmusokkal együtt magát a sebet is roncsolja. Így amikor az ózongenerátort használjuk, okvetlenül be kell tartanunk néhány alapszabályt. A legfontosabb, hogy sose tartózkodjunk bent a helységben, mialatt a gép üzemel. Be kell állítani rajta, hogy mennyi ideig szeretnénk, hogy fertőtlenítsen és arra az időszakra hagyjuk el a szobát, ha pedig a gép végzett, akkor alaposan szellőztessünk ki. Ezután már biztonságosan el lehet foglalni a fertőtlenített helységeket. Természetesen munkatársaink a biztonságos használatot érintő kérdésekben örömmel állnak vásárlóink rendelkezésére. Ezen felül pedig minden nálunk vásárolt termék mellé területkezelési útmutatót, a helyes használat lépéseire figyelmeztető matricát és kilincsakasztót küldünk, hogy még nagyobb biztonságban tudják kezelni ügyfeleink az újdonsült ózongenerátoraikat.

Harc a vírus ellen az ózongenerátorral

Az ozongeneratorshop.hu igyekszik kivenni a részét a koronavírus elleni harcból és úgy gondoljuk, hogy a legtöbbet akkor tehetünk, ha figyelmünket a kór által leginkább veszélyeztetett idős honfitársaink felé fordítjuk. Ennek megfelelően küldtünk már ózongenerátort a vírustól különösen keményen sújtott A Fővárosi Baross Utcai Idősek Otthonának, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum – Fogyatékosok Otthonába Magyarbánhegyesre, az Idősek Bervavölgyi Otthonába és a mintegy 50 intézményben, 900 dolgozóval helytálló Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek és a Kecskeméti Margaréta Otthonnak is.

Odafigyeléssel és felelős használattal az ózongenerátornál kevés megfelelőbb és vegyszermentessége okán környezetkímélőbb eszköz létezhet a belterek fertőtlenítésére. Ha ezt a megoldást választják, azzal nem csak a vírus ellen küzdenek, hanem a természetet is segítik, hiszen nem juttatnak újabb káros kemikáliákat a légkörbe.