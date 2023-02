1 millió GB mobiladatot ad ajándékba a Yettel

A Yettel márka közelgő első születésnapja alkalmából a szolgáltató most induló promóciójában 1 millió GB mobiladatot oszt szét hangalapú tarifával rendelkező Prime csoportos ügyfelei között.

A Yettel célja, hogy a megbízható hálózat élményét ügyfelei megoszthassák egymással, ezért az arra jogosult ügyfelek egyszeri extra 100 GB adatot igényelhetnek és oszthatnak meg más Yettel-előfizetőkkel, vagy azt saját maguknak aktiválhatják.

Február 7-től a Yettel 1 millió GB adatot oszt szét arra jogosult Prime csoportos ügyfelei között. A Prime csoport számos előnyt kínál azoknak, akik legalább két Prime előfizetéssel csoportot alkotnak – például csoporton belüli korlátlan belföldi beszélgetést 0 Ft-os percdíjért, valamint három Prime tarifa esetén akár 15%-os havidíjkedvezményt.

A promócióban a Yettel minden Prime csoportban lévő, hangalapú tarifával rendelkező ügyfele egyedi kódot kap SMS-ben, amellyel egyszer aktiválható extra, 30 napig érvényes 100 GB-os belföldi adatkeret a yettel.hu/millio-gb oldalon. A promóciós kód az 1 millió GB erejéig váltható be, hívószámonként egyszer, és átruházható más Yettel-ügyfél számára, vagy az azt megkapó ügyfél saját magának is aktiválhatja.

A Yettel célja, hogy ügyfelei megoszthassák egymással a szolgáltató megbízható hálózatának élményét, amelynek 2021-ben kezdett teljes modernizációja jelenleg is zajlik. A több tízmilliárd forint beruházást igénylő folyamat – az 5G technológia bővítése mellett – az országosan a lakosság 99%-a számára lefedettséget biztosító 4G technológia kapacitását is a korábbi 2-3 szorosára növeli, ezzel szolgálja ki az ügyfelek mobil- és otthoni internethasználatának növekvő igényeit hosszú távon is.

További információ: yettel.hu/halozat

