Egy új szoftver virtuális űrutazást tesz lehetővé

Virtuális űrutazást tesz lehetővé a lausanne-i Svájci Műszaki Egyetem (EPFL) asztrofizikusai és informatikusai által kifejlesztett új szoftver – írja az MTI. A Virup (Virtual Universe Project) segítségével a hobbicsillagászok térben és időben utazhatnak a naprendszerből a látható univerzum külső határáig, a 4500 eddig felfedezett exobolygó és 50 millió galaxis mellett.

– mondta Yves Revaz asztrofizikus.

A megtapasztalható virtuális valóság (VR), amelyet Revaz Florian Cabot informatikussal közösen fejlesztett, másodpercenként 90 képből áll össze. Ennek alapját nyolc adatbankból származó több terabájt adat adja, amelyeket csillagászok és asztrofizikusok a Földön és a világűrben gyűjtöttek.

A Virup a jövőbe is lát: szimuláció segítségével bemutatja, hogyan nézhet ki a Tejútrendszer és az Androméda-galaxis jövőbeli összeütközése. Jelenleg a tudósok azon dolgoznak, hogy még több égitestet, például aszteroidákat, csillagködöket és pulzárokat is bevonjanak a háromdimenziós alkalmazásba.

A virtuális űrbéli sétához VR-eszközök mellett szükség van egy számítógépre, melyen a program futhat és elegendő tárhelyre az asztrofizikai és kozmológiai adatokhoz – olvasható az egyetem közleményében. A szoftver kódja a gitlabről tölthető le.

