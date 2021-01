Ahogy az elmúlt években, úgy 2020-ban is növekvő tendenciát mutat a Vodafone Magyarország lakossági ügyfeleinek adatigénye.

Az eredmény nem meglepő, hiszen tavaly a távoli munkavégzés és otthoni tanulás miatt a telekommunikációs infrastruktúrának minden korábbinál fontosabb szerep jutott. December második hetében interneteztek a legtöbbet az ügyfelek, amikor a korábbi év legforgalmasabb heténél 63%-kal több adatot használtak. Az adatfogyasztás mellett a hanghívások és SMS-ek gyakoriságát, népszerűségét is megvizsgálta a Vodafone 2020-ra vonatkozóan.

Az adatfogyasztás tükrözi a változó élethelyzetet

Az éves statisztikát figyelembe véve a tavalyi év több szempontból is felülmúlta a 2019-es számokat: megdőlt többek között a heti adatfogyasztási csúcs, de a teljes évre vonatkozó összevetés is növekvő tendenciát mutat. A megnövekedett adatfogyasztás nem meglepő, hiszen 2020 márciusától az egész ország átállt a távoli munkavégzésre, illetve az otthoni tanulásra – a telekommunikációs szolgáltatásoknak pedig minden eddiginél fontosabb szerep jutott. Mindazonáltal a növekvő adatforgalom az okoseszközök egyre jelentősebb elterjedésének is köszönhető, illetve annak, hogy a tartalomfogyasztási szokások egyre nagyobb részét teszik ki a videós tartalmak. Többek között az okoseszközök elterjedését támogatja az újgenerációs mobilhálózat, az 5G is, melyet a Vodafone Magyarország a hazai szolgáltatók közül elsőként indított el. A vállalat a 2020-as hálózatfejlesztésének köszönhetően Budapest majdnem teljes területén és több nagyvárosban is elérhetővé tette a lakossági ügyfelek számára a kereskedelmi 5G hálózatot.

December második hetében interneteztek a legtöbbet

Míg 2019-ben a legmagasabb egy hét alatt elfogyasztott adatmennyiséget november utolsó hetében, a Black Friday idején használtak fel az ügyfelek, a tavalyi legforgalmasabb héten, december második hetén, a korábbi évnél 63%-kal több adatot fogyasztottak a felhasználók. Ez a kiemelkedő érték összefüggésben lehet a karácsonyi vásárlás online lebonyolításának növekvő tendenciájával. A karácsonyi időszakban is több adat fogyott: a 2019-es 764 millió MB-nál több mint másfélszer annyit, vagyis majdnem 1,2 milliárd MB-ot mobilneteztek a Vodafone ügyfelei.

A szilveszteri tartalomfogyasztás másfélszerese az előző évinek

A növekvő tendencia a karácsonyi időszakot követően, az ünnepek között, illetve az év utolsó napján is folytatódott: a 2019-es 500 millió MB adatfogyasztással szemben 2020-ban több mint másfélszer annyit, 794 millió MB adatot fogyasztottak az ügyfelek, melyet részben a videós tartalomfogyasztás iránti igény növekedésével és az otthon töltött szilveszterrel magyarázhatunk.

A hosszabb hanghívások voltak jellemzők a 2020-as évre

A korábbi évekhez hasonlóan az SMS 2020-ban is veszített népszerűségéből, az ügyfelek egyre kevésbé használják a kommunikáció ezen formáját – ez elsősorban a csevegőalkalmazások egyre szélesebb körű elterjedésének köszönhető. A hanghívások gyakoriságában 2020-ban minimális csökkenés volt megfigyelhető, ugyanakkor a hívások hossza folyamatosan növekszik. Utóbbi egyrészt annak tudható be, hogy a tavalyi évben, a veszélyhelyzet alatt sokan csak telefonhívásokkal tudták tartani a kapcsolatot szeretteikkel, másrészt a különböző korlátlan díjcsomagokkal a hosszú telefonbeszélgetések is mindenki számára elérhetővé váltak.