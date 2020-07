Miközben az elmúlt hónapokban a fertőtlenítés kiemelt szerepet kapott az életünkben, a telemetriai megoldásokkal 14 éve foglalkozó magyar vállalkozás, a MOHAnet kidolgozta, hogy az ózonos fertőtlenítés hogyan lehet biztonságos bárki számára, aki ózonnal szeretné sterilizálni környezetét. A magyar cég ezzel új fejezetet nyitott az ózonos fertőtlenítés történetében.

Az ózonos fertőtlenítés nem újdonság, alkalmazása nagy múltra tekint vissza, azonban a kezdeti alacsonyabb technikai színvonal és hatásfok miatt igazán csak a környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülésével vált népszerűvé, hiszen az ózonos eljárások nem hoznak létre egészségre káros mellékterméket, a fertőtlenítő eljárás végeztével az ózon maradványok nélkül tiszta oxigénné alakul vissza. Az ózon alapvetően egy mérgező gáz, ám szakszerű használata zárt terekben magas szintű fertőtlenítésre alkalmas. Hogyan lehet biztonságosan és az emberi tévedés lehetőségét minimalizálva fertőtleníteni? Ez volt a MOHAnet és az Ozone White célja, amikor a meglévő ózonfertőtlenítési folyamataik fejlesztésén gondolkodtak.

„Tavaly áprilisban kaptuk a felkérést az Ozone White-tól. A cél egy automatizált, egyszerűen és biztonságosan használható rendszer kialakítása volt. Kihívást jelentett, hogy előttünk még senki nem foglalkozott hasonlóval, így számos technikai akadállyal csak a fejlesztés során szembesültünk. Először is meg kellett értenünk, hogy milyen logika alapján működik egy ózon szenzor, ezt kellett a már nálunk lévő tudással és tapasztalattal összekapcsolni. Különösen lényeges kérdés volt, hogy melyek azok a komponensek, amelyekre építhetjük a telemetriát és az ózon oxidáló hatásának is képesek lesznek hosszú távon ellenállni. Végül mindössze 5 hónap alatt sikerült egy olyan, távolról is felügyelhető és irányítható rendszert létrehoznunk, ami kizárja az emberi tévedés lehetőségét és bárki számára könnyedén alkalmazható a készség szintű használat elsajátítását követően”