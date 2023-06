A jelen kényelmével a tudatosabb jövőt kívánja építeni a Samsung

Új fejezetet nyit a Samsung a háztartási eszközök világában a Bespoke termékcsalád legújabb frissítéseivel, amelyeket a harmadik alkalommal megrendezett Bespoke Life 2023 eseményén mutatott be.

A vállalat ismertette azt a már nem túl távoli jövőképet, amelyben a fenntarthatóság, az összekapcsolhatóság és a formatervezés újraírja a mindennapokat.

„A Bespoke Life testesíti meg a Samsung elkötelezettségét otthonaink fenntarthatóbb kialakítása iránt, ösztönözve a nap mint nap használt készülékeink újragondolását – mondta Jong-Hee (JH) Han, a Samsung Electronics alelnöke, vezérigazgatója és a DX (Device eXperience) divízió vezetője. – Legújabb termékeink és megoldásaink segítenek a felhasználóknak az igényeiknek megfelelő, egyben fenntarthatóbb, összekapcsoltabb és stílusosabb élet kialakításában.”

Tudatosabb életmód – Technológiák, amelyek egyszerűvé teszik a mindennapokat

A háztartási készülékek kulcsfontosságúak a tudatosabb jövő megteremtésében. A Samsung tovább bővíti az energiatakarékosságra fókuszáló szolgáltatásait, 2023-ban öt új, hamarosan 65 országban elérhető Bespoke készüléket mutatnak be – köztük hűtőszekrényeket, mosógépeket, szárítógépeket, mosogatógépeket és légkondicionálókat, valamint a Samsung Eco fűtési rendszerének, a SmartThings AI Energy Mode továbbfejlesztett változatát is.

A Samsung továbbra is aktív szerepet vállal a mikroműanyag-szennyezés elleni küzdelemben. A korábban bemutatott mosási technológia után, amely akár 54%-kal csökkentheti a ruhákból leváló mikroszálak kibocsátását, a Samsung és a Patagonia összefogott a Less Microfiber™ szűrő fejlesztése érdekében, amely a mosás során képes a rendszerbe kerülő mikroszálak akár 98%-át is kiszűrni. A vállalat számításai szerint, heti négyszer két kilogramm szennyes mosása esetén a szűrő segítségével évente és személyenként akár 132 grammal csökkenthető a mikroműanyag-kibocsátás – ez körülbelül nyolc 500 ml-es műanyag palacknak felel meg. A Less Microfiber™ szűrő már kapható Koreában és az Egyesült Királyságban, júliustól pedig világszerte több országban is elérhető lesz.

A Samsung megnyitja az utat az összekapcsoltabb otthonok előtt

A felhasználók saját igényeiknek, szokásaiknak megfelelően alakíthatják ki otthonunk kényelmét. A Samsung a teljes termékcsaládjában tovább fejleszti az összekapcsolhatóságot, valamint több termékkategóriára is kiterjeszti a mesterséges intelligenciát, megnyitva a hiperkapcsolatos otthonok új korszakát.

A Samsung legújabb SmartThings-fejlesztései és a mesterséges intelligencia technológiát ötvöző Bespoke termékek zökkenőmentesen automatizált otthoni élményt nyújtanak. Az eszközök memorizálják a felhasználók szokásait, ezáltal személyre szabott működést biztosítanak életstílusuk és az okosotthon beállításai alapján. A Samsung bejelentette, hogy minden új Bespoke készülékénél Wi-Fi csatlakozást biztosít, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a Bespoke élmény, és az elkövetkező években a csatlakoztathatóságot minden Samsung készülékcsaládban alapfelszereltséggé teszi.

Az idén bevezetett Samsung Bespoke Jet™ MI a vállalat eddigi legerősebb akkumulátoros, UL-ellenőrzött MI porszívója. A Bespoke Jet™ MI akár 280 W szívóteljesítményt és töltésenként akár 100 perces üzemidőt bír, és olyan teljesítményt nyújt, amely az egész lakás alapos kitakarítását biztosíthatja. Az MI által vezérelt tisztítási üzemmód nemcsak a tisztított felületet ismeri fel a kefék terhelése és a légnyomás mérésének segítségével, hanem a különböző padló típusok közt is különbséget képes tenni, hogy optimalizálja a beállításokat a maximális teljesítmény, optimális használati idő, valamint az akadálymentes használat érdekében. A porszívó az új All-in-one Clean Station™ segítségével erőteljes forgó szélmozgást állít elő a porzsák gyors és hatékony kiürítése érdekében.

A személyre szabott kialakítás új dimenziója

A termékcsalád bevezetése óta világszerte eladott hárommillió Bespoke hűtőszekrény azt bizonyítja, hogy van igény az olyan készülékekre, amelyek a régi szabványoknál több lehetőséget és funkcionalitást kínálnak. Ez az újragondolás jellemzi továbbra is a Bespoke eszközök kialakítását – egy olyan tervezési megközelítés, amely minden új termékkategóriával egyre dinamikusabbá és egyedibbé válik.

Az idei évtől kezdve a Bespoke termékcsalád összesen 15 termékkategóriát tartalmaz, amelyek 52 országban állnak a felhasználók rendelkezésére. A portfólió folyamatos bővülése lehetőséget kínál arra, hogy még több életstílusnak és igénynek megfeleljen.

A Samsung még 2023-ban bevezeti a Bespoke MI mosó- és szárítógépet az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában, valamint tovább bővíti ezek személyre szabhatósági lehetőségeit is, hogy minél több ember számára tegye lehetővé az egyéni igényeket kiszolgáló konyha kialakítását. Az Egyesült Államokban 2022 óta elérhető Samsung MyBespoke szolgáltatás segít megtalálni mindenkinek az életmódjukhoz leginkább illő megjelenést a fényképekkel vagy művészeti alkotásokkal díszített egyedi hűtőpanelek segítségével.

További információk a Samsung Bespoke Life eseményen bemutatott legújabb termékeiről és megoldásairól a Samsung globális YouTube-csatornáján, a Samsung Newsroomon vagy a Samsung.com-on érhetőek el.

