A digitalizáció a magyar gazdaság kitörési pontja

A digitális gazdaság már ma is a teljes GDP legalább 25 százalékát adja, a fejlett technológiák – úgy mint az 5G, a mesterséges intelligencia, vagy a Big Data – használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált.

Magyarország célja, hogy 2030-ra az Európai Unió legjobban teljesítő tíz országa közé lépjen előre a digitális gazdasági és társadalmi fejlettséget tekintve – hangsúlyozta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Huawei Tech4Value – ICT Day konferenciáján. A budapesti eseményen bemutatták a vállalat legújabb technológiáit – köztük zöld adatközpontot, okos egészségügyi és intelligens oktatási megoldásokat –, amelyek jelentősen hozzájárulnak a vállalatok és a közszolgáltatások fenntartható digitális transzformációjához.

Az iparágak digitális transzformációja nem pusztán lehetőség, hanem gazdasági-fenntarthatósági szükségszerűség és dedikált európai cél is. Az Európai Bizottság javaslata szerint 2030-ra az uniós vállalatok háromnegyedének aktívan kell alkalmaznia olyan fejlett technológiákat, mint a felhőszolgáltatás, a Big Data vagy a mesterséges intelligencia. A Huawei a világ vezető infokommunikációs vállalataként Magyarországon is számos technológiai megoldással és eszközzel segíti a vállalatok fenntartható digitális átalakulását. A budapesti Huawei Tech4Value – ICT Day konferencián a kormányzat, az ipar, az egyetemi és tudományos élet meghatározó szereplői osztották meg tapasztalataikat a témában.

Fejlett infrastruktúra, alacsony digitalizációs szint

A digitális gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjét tekintve Magyarország jelenleg az uniós átlag alatt szerepel, a digitalizáció mértéke alacsony a magyar vállalatok körében. A fejlett technológiák használata iparáganként eltérő képet mutat: miközben a Dolgok Internetének (Internet of Things – IoT) alkalmazása egyes ágazatokban – például a logisztikai szektorban – EU átlag feletti, a többi között a mesterséges intelligencia használata terén a magyar vállalatok – a pénzügyi szektort kivéve – jelentősen elmaradnak az uniós tagországok átlagától.

Az e-kormányzati szolgáltatások felhasználóinak száma ugyanakkor jelentősen nőtt az elmúlt években, a hálózati kapcsolatok (connectivity) terén hazánk a legjobban teljesítő kelet-közép európai ország Szlovénia után. A szélessávú hozzáférést tekintve a legjobb értékekkel rendelkezik Magyarország az EU 27 tagállama közül, és vezető helyen áll a nagysebességű internet előfizetők számát tekintve is. Magyarországon a második legmagasabb azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik magas technológiai színvonalú gyártási környezetben dolgoznak.

„A magas színvonalú hazai technológiai infrastruktúra gyors fejlődést tesz lehetővé összhangban a Nemzeti Digitalizációs Stratégiával. Magyarország célja, hogy 2030-ra a tíz digitálisan legfejlettebb EU tagállam közé tartozzon. Ebben fontos szerepet játszanak az olyan megbízható, magas színvonalú technológiát képviselő partnerek, mint a Huawei”

– mondta előadásában Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

„A magyar gazdaság egyik legfontosabb célkitűzése a digitalizáció”

– hangsúlyozta felszólalásában Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, és a nemzetközi Selyemút Kamara alelnöke hozzátette:

„a digitális gazdaság már ma is a teljes GDP legalább 25%-át adja. A fejlett technológiák használata a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Kína vezető szerepet játszik a high-tech forradalomban, a Huawei az MKIK tagjaként évek óta számos módon járul hozzá a magyar vállalatok digitális transzformációjához. A kamara eddig is és ezután támogatni fogja a KKV szektor felzárkózását és a fejlett technológiák használatának ösztönzését a digitalizáció minden területén.”

Összefogás nélkül a digitalizáció önmagában nem elég

A gazdasági fejlődés új korszakát a digitalizáció és a karbonsemlegesség kombinációja diktálja. A Huawei, mint az egyik globálisan vezető infokommunikációs (IKT) megoldás szállító, ügyfeleivel és partnereivel együtt folyamatosan újít: mind több, környezetbarátabb infokommunikációs eszközt használ a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében és hozzájárul a modern, intelligens (smart) világ kialakításához.

„Az IKT technológia azonban önmagában nem elegendő a hatásos társadalmi, gazdasági változtatásokhoz. A különböző együttműködések, a megoldások, az értékteremtés közös létrehozása és alkalmazása az, ami valódi változást hozhat”

– hangsúlyozta Jason Xie, a Huawei Technologies Hungary vezérigazgatója.

Energiagömböc adatközpontok – 70 százalékkal csökkenthető az energiafogyasztás

A rendezvényen a vállalat mobil kiállítótermében a legújabb zöld és digitalizációs megoldásokat mutatták be a közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy, a pénzügyi szolgáltatások, a kereskedelem és a logisztika területéről.

A többi között bemutatkozott a vállalat zöld adatközpont megoldása, amellyel jelentősen csökkenthető az egyre növekvő adatközpontok karbonlábnyoma. Becslések szerint naponta mintegy 2,5 kvintillió bájtnyi adat keletkezik, melynek jelentős részét hatalmas és rendkívül energiaigényes adatközpontokban tárolják. Globálisan 250 TWh-ra tehető az adatközpontok energiafogyasztása, ami a világ teljes áramfogyasztásának mintegy 1 százalékát teszi ki. Magyarországon az IT Business becslése szerint az összes adatközponti fogyasztás 3 és 5 TWh között lehet.

A Huawei Zöld adatközpontja a nagy sűrűségű hardvertervezés révén jelentősen csökkenti a tárolóeszközök fizikai méretét és a rendszer energiafogyasztását. A vállalat tisztán SSD-t alapú megoldásának 70 százalékkal kisebb az energiafogyasztása, fele akkora a helyigénye, illetve a nagy hardversűrűségnek köszönhetően negyed akkora a hőkibocsátása – ezáltal a hűtési igénye – mint a hagyományos merevlemezeknek (HDD). Az adatközpont a nagy mennyiségű duplikált adat problémájára is megoldást nyújt. A deduplikációs algoritmusok segítségével javítja a tárhely kihasználtságát – jelentősen meghaladva az iparági benchmarkokat. A nyers adatokat ugyanazon tárolókapacitás mellett – az adatok jellegétől függően – akár 91 százalékkal is össze lehet tömöríteni.

Okos kórház: megoldás az orvos és ápolóhiányra?

Bemutatkoztak a vállalat különféle közszolgáltatásokat fejlesztő digitális megoldásai is. A Huawei szerint az egészségügy digitalizációja olyan területeken hozhat átütő megoldást, mint a távoli diagnosztika vagy a betegfelügyelet, amely a többi között segít mérsékelni a hiányzó egészségügyi szakemberek okozta nehézségeket, ezáltal hatékonyabbá tenni a betegellátást. A Huawei Okos kórterem megoldása lehetővé teszi a különféle diagnosztikai eszközök és gépek hálózatba kötését, ezáltal az összes osztályon tartózkodó beteg létfontosságú értékeinek, vagy egy infúzió adatainak valós idejű megjelenítését és követését egy központi helyiségből, például egy nővérszobából. Az orvosok, ápolók így távolról is nyomon követhetik a beteg állapotát, láthatják, mikor szükséges cserélni az infúziót, vagy azonnal a helyszínre mehetnek, ha a páciens egészségügyi értékei ezt indokolják – jelentősen javítva ezzel a személyzet munkájának hatékonyságát. A Huawei IoT konvergens AP vezeték nélküli – azaz utólagos kábelezést nem igénylő – hálózati megoldásához egyszerűen csatlakoztathatók a legkülönfélébb Bluetooth, vagy RFID technológiát használó egészségügyi IoT eszközök. A megoldás a betegadatok megjelenítése és valós idejű monitoringja mellett lehetőséget ad arra is, hogy nagyobb értékű, fontos eszközök vagy a személyzet helyzetét nyomon kövessék a kórházban.

Az orvosi diagnosztikát segítik a Huawei F5G vezetékes és hibrid vezetékes-elektromos hálózati megoldásai. Egy átlagos kórházban naponta sok tízezer kép készül a különböző képalkotó vizsgálatok – például a CT vagy MRI felvételek készítése során. A DVD lemezekre, vagy egyéb adathordozókra írt felvételeket nemcsak a betegnek körülményes magával vinni, hiszen az könnyen el is kallódhat, hanem az orvosok egymás között is nehezen tudják megosztani a felvételek 3D-s képét, ha más orvosokkal van konzultációra szükség. A Huawei hálózati és tárolási megoldásainak segítségével másodpercek alatt betölthető akár több száz képcsoport is, az orvosok valós időben, szinte késleltetés nélkül, 3D-ben láthatják a felvételeket, azokat videókonferencia keretében megoszthatják egymással, használhatják oktatási célokra vagy a távoli orvosi-beteg konzultáció során is.

A Huawei tárolási megoldása a patológusok munkáját – és az Európa szerte egyre égetőbb szakemberhiány mérséklését – is segíti azzal, hogy a leletek, vizsgálatok eredményei nemcsak helyben értékelhetők, hanem azonnal elérhetők a távolban dolgozó szakemberek számára is. A különböző minták, leletek ugyanis hatalmas tárolási kapacitást igényelnek, amelyre a Huawei többszintű tárolási megoldást nyújt. Elsőként a friss mintákat egy egyszerűen elérhető, kereshető gyorstárolóban tárolják el például egy-két hétig – ebben az időszakban kell a mintákhoz hozzáférés a legtöbb esetben –, ezt követően a fájlok tömörítve egy köztes tárba kerülnek, ahol még mindig elérhetőek online, majd egy tartós tárba mentik az adatokat jelentős tárolási kapacitást megtakarítva ezzel az intézményeknek hosszú távon.

A jövő oktatása: intelligens kézírás felismerés és QR-kóddal beolvasott tananyag

Az IKT technológia fejlődésével kitárultak a lehetőségek az oktatás digitalizációja előtt. A hagyományos oktatási módokkal egyre nehezebb fenntartani a diákok figyelmét, ezáltal csökken az tanítás hatékonysága. Emellett az egyetemek számára komoly kihívást jelent, hogyan tudnak olyan magával ragadó digitális élményeket nyújtani, amivel magukhoz vonzzák a legjobb és legokosabb diákokat, akik a digitális technológiákhoz való alkalmazkodási képesség alapján választanak egyetemet.

A Huawei intelligens tantermi és kampusz hálózati megoldásai magasabb szintre emelik a tanítást és a tanulást, egyszerű, akár távoli együttműködést biztosítanak a tanárok és a diákok számára, csökkentik az oktatási szakadékot. A Huawei Okos tanterem megoldásába integrált IdeaHub intelligens tábla fejlett együttműködési és kommunikációs funkciók széles skáláját ötvözi, az intelligens kézírás-felismeréstől, a nagy felbontású (HD) videokonferenciáig és a vezeték nélküli tartalommegosztásig. Míg az AI-algoritmusok pontos, hatékony számításokat tesznek lehetővé, automatikusan generálnak diagramokat, akár 12 beépített mikrofont, hat hangszórót és egy 4K kamerát társítanak, amelyek jelentősen javítják a kommunikáció minőségét és ezáltal a hatékonyságot. Eközben más technológiák olyan funkciókat tesznek lehetővé, mint például a tanár által készített jegyzetek automatikus átvitele a diákokhoz az órák alatt.

A Huawei HybridLearning megoldásával az oktató egyszerre tud dolgozni a jelenlévő és a távolról bejelentkező diákokkal. A diákok bárhonnan részt vehetnek az órákon, egy kód beszkennelésével csatlakozhatnak a kiscsoportos munkához, a tanár egyszerűen tudja adni a tananyagot, amely azonnal megjelenik a csoportos és egyéni eszközökön. A diákok QR kóddal beolvashatják a tananyagot és továbbíthatják azoknak, akik nem tudtak részt venni az órán, a kézírás nyomtatott betűkké konvertálható, hogy az előadás tartalma érthetőbb legyen. A tanóráról olyan videó rögzíthető, amely automatikusan feliratozza az élőbeszédet, és meg is szerkeszti a videót, így az később is visszakereshető, megnézhető.

