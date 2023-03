Digitalizálódó bankok: a hitelkockázati átalakítás kiemelt fontossággal bír

Jogszabályi követelmények, nagyobb átláthatóságra és hozzáférhetőségre vonatkozó megnövekedett igények, agilisabb fintech partnerekhez vándorló ügyfelek – a bankokra óriási nyomás nehezedik az elmúlt időszakban, amelyen csak egy digitális forradalom segíthet.

A Global Association of Risk Professionals (GARP) és az analitikai vezetőként ismert SAS új kockázattechnológiai tanulmánya szerint a korszerűsítés központjában a hitelkockázatkezelés átalakítása áll.

A hitelkockázat-átalakítás jelentősége és a mesterséges intelligencia szerepe (The Value of Credit Risk Transformations and the Role of AI) című tanulmány egy globális felmérést vett alapul, amelyet körülbelül 300, a bankszektorban dolgozó kockázatkezelési szakember körében végeztek. A kutatásból kiderül, hogy a hitelkockázat-átalakítás (CRT) jelenti a legfontosabb kihívást a bankok számára a saját maguk újradefiniálása érdekében és a versenyelőny biztosításában. A CRT-k során felmerülő gyorsaság, alkalmazási kör és feladatmennyiség felülmúlta az iparági tapasztalatokat, de a felmérést készítők várakozásait is.

Alapvető fejlődés. A hitelkockázati szakemberek 79%-a közepes vagy magas prioritású tényezőként kezeli a CRT-t a banki ágazaton belüli egyéb szervezeti transzformációkhoz képest.

Az intelligensebb, „figitális” jövő építése analitikával

A digitalizációba vetett ígéretek megvalósítása a COVID-19 után kulcsfontosságúvá vált számtalan ágazat számára, és ez alól a bankszektor sem kivétel. Sok iparágtól eltérően azonban a megkérdezett kockázati szakemberek 52%-a valóban „figitális” banki környezetet vizionál: egy olyan jövőt, amelyben virtuális és valós érintkezési pontok egyaránt léteznek a fogyasztók számára.

A kifinomult analitika, a gépi tanulás és az automatizálás használata kiemelt jelentőséggel bír a jövő bankjainak kialakításában, mivel ezek olyan hasznosítható tudást és adatmennyiséget biztosítanak, amelyre egy „figitális” világ épülhet. Bár az említett a technológiák bevezetése elkerülhetetlen, a megkérdezett kockázati elemzők kifejezték, hogy szervezeteik még nem küzdötték le a tanulási nehézségeket a CRT területén történő alkalmazással kapcsolatban. A transzformációs folyamat során a legnagyobb kihívást jelentő területeknek az alábbiakat jelölték meg:

fejlett analitika, beleértve a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást (48%),

automatizálás és folyamatracionalizálás (47%),

az ügyféladatok hatékonyabb kezelése (45%).

A tanulmányból többek közt az is kiderült, hogy a megkérdezett szervezetek több mint fele már alkalmazza a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást, vagy tervezi bevezetni a használatát a 2023-as évben. A felmérésben résztvevők szerint ezeket a technológiákat jelenleg leggyakrabban a feldolgozás automatizálására (62%), a finomításra (58%) és a hitelminősítésre (58%) használják.

„A fejlett analitika ismerete és hatékony alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy a bankok teljes mértékben ki tudják használni a hitelkockázati átalakításokban rejlő lehetőségeket”

– mondta Zeynep Salman, a SAS kockázati döntéshozatalért felelős, EMEA-régiós vezetője.

„A kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberek szervezeti átalakításai során a most még akadályt jelentő technológiák a bankok és a fogyasztók számára hamar egy gyorsabb, intelligensebb és könnyebben elérhető jövő építőköveivé válnak.”

A GARP és a SAS közös felméréséről az alábbi oldalon keresztül tudhat meg többet.

