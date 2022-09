Tehetséges fiatal fejlesztők dolgoznak az agráriumban felmerülő kihívások megoldásain

Kezdetét vette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) agrár startupokat és nagyvállalatokat összekötő programja, a NAK TechLab inkubációs program.

A negyedik éve megrendezésre kerülő program fő célja, hogy a legnagyobb agrárvállalatok fiatal magyar startupperekkel közösen olyan új és formabontó digitális megoldásokat fejlesszenek, amelyek gyorsan és széles körben eljutnak a magyar gazdálkodók hétköznapjaiba és beépülnek a gyakorlatba.

A NAK TechLab nagyvállalati partnerei – az Axiál Kft., a Claas Hungária Kft., a Bonafarm Csoport és a Hungrana Kft. – több startup csapattal is megkezdték az egyeztetéseket és a közös munkát. Az idei együttműködésekben is nagy potenciál rejlik; fiatal magyar programozók és fizikusok a világ egyik legnagyobb agrárgépgyártójának szállítanak megoldást, agilis kutatók pedig a korai kórokozó felismerést forradalmasítanák közösen az egész országot lefedő agrárszolgáltatóval. A megoldások között húsrészeket megkülönböztetni képes mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy a szántóföldi betakarításhoz kapcsolódó képfelismerő rendszer is van.

„A jelenlegi globális helyzet mindenki számára világossá teszi, hogy az agráriumba betörő digitális megoldások alkalmazása nem úri hóbort, hanem a túlélés záloga. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több új megoldás álljon rendelkezésre a gazdálkodók számára, amivel meg tudnak felelni az egyre gyorsabban változó körülményeknek.”

– hangsúlyozza Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

A közös munkában a startupok feladata, hogy a lehető legmodernebb technológiai ismereteket és megoldásokat szállítsák azoknak a nagyvállalatoknak, akik a gazdálkodókkal folyamatos üzleti, szakmai kapcsolatban vannak, és ellátják őket inputanyagokkal, szolgáltatásokkal. Ennek eredményeként képes gyorsan terjedni az innováció, ami – piaci alapon – valós segítséget nyújthat a NAK tagjainak. A nagyvállalatok és a startupok közti közös fejlesztéseket a NAK agrárszakmai tudása és a Design Terminal üzleti mentorinak támogatása egészíti ki. Technológiai oldalról a Vodafone Hungary támogatja a csapatokat abban, hogy a mezőgazdasági területeken is képesek legyenek fejlesztéseiket a leghatékonyabban eszközölni.

A három hónapos program eredményeit és jövőbeni terveit 2022. november 24-én, az Agtech Summit agrárdigitalizációs konferencián mutatják be szélesebb közönség előtt is.