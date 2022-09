A városi mobilitás fejlesztéséről ötleteltek a TIER Tech Hub központjában rendezett BKK Hackathonon

Szeptember 16. és 19. között az egész hétvége a fenntartható mobilitás jegyében telt a TIER Tech Hub belvárosi irodájában. A hackathonon a résztvevők professzionális körülmények között fejleszthették megoldásaikat, amelyekkel hozzájárulnának a főváros fejlődéséhez. A TIER nemcsak a helyszín biztosításával támogatta az eseményt, a vállalat szakértői mentorként is segítették a csapatokat.

A TIER az Európai Mobilitási Hét keretében több eseményen is együttműködött a Budapesti Közlekedési Központtal. A vállalat standjával találkozhattak az érdeklődők az Autómentes Hétvége Fővám téri programjai között, a belvárosi innovációs központban pedig közlekedésfejlesztést célzó hackathon csapatversenyt tartott a BKK. A Fenntartható mobilitás és élhető belváros témában meghirdetett versenyen az olyan kreatív ötleteket és innovatív javaslatokat keresték, amelyek hosszú távon még élhetőbbé tehetik a belvárost. A TIER fejlesztőcsapata minden nap a városi életmód megváltoztatásáért dolgozik, így örömmel fogadta a szervezők megkeresését.

„A Hack the City versenysorozat részeként megrendezett hackathon egy kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy megismerjük a városlakók gondolkodását a budapesti életről. A feladatok megoldása mellett az is nagyon fontos volt, hogy olyan ötletekkel, gondolatokkal találkozzunk, amelyeket érdemes tovább vinni – mondta el Halmos Tamás Zoltán, az esemény szervezője. – Nagy öröm számunkra, hogy együtt dolgozhattunk a TIER innovációs csapatával, akik professzionális helyszínt is biztosítottak a verseny lebonyolításához.”