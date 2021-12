Samsung: Zoomolj ki a valóságba!

A Samsung a legújabb kampányában a közösségi média idealizált pillanatai és a való élet közötti különbségre hívja fel a figyelmet. Sokszor a valóság csak egy kis szeletét megmutató pillanatképekhez képest a felhasználók hétköznapjai merőben eltérőek lehetnek, ezért a Samsung mindenkit arra a buzdít, hogy tudatosítsa, hogy akár csak egy lépést hátra lépve, vagy kizoomolva, a kép nem olyan tökéletes, de mégis valódi és értékes lehet.

A vállalat az ünnepi időszak alatt különleges kisfilmekkel és aktivitásokkal hívja fel a figyelmet a tudatos tartalomfogyasztás fontosságára. A hazai felhasználók 83 százaléka naponta használ okostelefont, a járványhelyzet alatt pedig a megkérdezettek ötöde gyakrabban nyitotta meg a különböző közösségi oldalakat. Az itt látható világ azonban gyakran csak a valóság egy kiragadott szelete, ez pedig akár káros hatással is lehet a felhasználók önértékelésére. A Mélylevegő Projekt szakértői szerint az egyén önértékelését a külvilágból érkező visszajelzések, így a közösségi médiában kapott reakciók is alakítják. Az online megosztott, tökéletesnek tűnő pillanatokkal szemben a felhasználók úgy érezhetik, nem elég jók, ez pedig rontja az önértékelést. A kampány során véleményvezérek osztják meg a tartalmaik mögötti teljes képet, hogy ezzel is megmutassák, ők sem tökéletesek.

A Galaxy S21 készülékekben található optikai zoom ihlette a kezdeményezés témáját és a figyelemfelkeltő videókat is, amelyeken egy S21 alakú keret kerül a középpontba. A keretben a környezetükből kiragadott, tökéletes pillanatokban láthatók az egyes véleményvezérek, például hibátlan reggeli sminkben vagy egy szépen megkomponált jógapóz közben. A kereten kívül azonban látható, mi minden szükséges ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek. A szakemberek szerint a közösségi médiában jellemzően az élet pozitív aspektusait, pillanatait osztjuk meg, a képek elkészülése körüli esetleg feszültség pedig nem jelenik meg. Emiatt a felhasználók torzított képet látnak egymásról, amelyek alapján úgy tűnhet, a másik sikeresebb és boldogabb, ez pedig kihat az önértékelésre.

A Zoomolj ki a valóságba! kampány weboldalán a felhasználók játékos keretek között tudhatnak meg többet a jelenségről és próbára tehetik magukat, felismerik-e a valódi és a beállított tartalmak közötti különbségeket. A teszt kitöltése után az érdeklődők elolvashatják a Mélylevegő Projekt csapatának elemzését és tippeket kaphatnak a tudatosabb tartalomfogyasztáshoz, hogy később is átlássanak a közösségi médiában megjelenő, sokszor megtévesztő tartalmakon. A szakértők írásából kiderül, mi rejlik a valóságból kiragadott, idealizált képek hátterében, és hogyan érdemes ezek alapján a saját életünkre gondolni.

Az egészségesebb közösségi médiás jelenléthez a szakemberek szerint hozzá tartozik a saját profil tudatosabb használata is, hogy minél többen olyannak mutassák magukat, amilyenek valójában, filterek vagy utólagos szerkesztés nélkül. Szintén fontos, hogy igyekezzünk pozitív tevékenységekre használni ezeket a platformokat, mint például kapcsolattartásra, mások támogatására pozitív kommentekkel és üzenetekkel, vagy inspirációkeresésre.

„Ne felejtsük el, hogy sokan csak az életük igazán boldog pillanatait osztják meg. Nem tudhatjuk, mit éreznek egy átlagos napon, sőt, a különböző képszerkesztők miatt abban sem lehetünk biztosak, hogy amit látunk, az a valóságot tükrözi – tette hozzá a Mélylevegő Projekt csapata. – Igyekezzünk kritikusan szemlélni a tartalmakat és kevesebb időt tölteni ezeken a platformokon, a céltalan görgetés ugyanis a negatív érzéseket erősítheti bennünk!” „Szerettük volna az ünnepi időszakban megmutatni a hazai felhasználóknak, hogy az élet nemcsak a közösségimédia-oldalakon, hanem leginkább azokon kívül zajlik. Fontos, hogy a saját életünket ne idealizált képekhez hasonlítsuk, ne ezekhez mérjük magunkat, hiszen valójában a teljes kép mindig más – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Töltsük ezeket a napokat a valódi életünkben, amely semmivel sem kevésbé érdekes vagy izgalmas, mint a közösségi média képei!”

Az www.okostelefonokoshasznalat.hu weboldalon a felhasználók kizoomolhatnak, és megismerhetik a teljes képet az impozáns tartalmak mögött.