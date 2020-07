Az elsők között vált folyamatos távmunkára a Vodafone Magyarország

Hazánkban egyedülálló módon a Vodafone Magyarország júliustól az ügyfélszolgálatos kollégák számára is lehetőséget biztosít a folyamatos távmunkára. A vállalat ügymenetében eddig is napi rutint jelentett az otthoni munkavégzés, azonban az elmúlt hónapok tapasztalatai rámutattak arra, hogy ezt a megközelítést olyan területeken – így az ügyfélszolgálatra – is be lehet vezetni, ahol eddig elképzelhetetlen lett volna. A programra jelentkező kollégáknak a vállalat a járványt követően is lehetőséget biztosít a távmunkára, ezzel úttörő szerepet vállalva az innovatív, digitális munkavégzés kialakításában.

A koronavírus-járvány világszerte munkavállalók millióit kényszerítette az otthoni munkavégzésre. A Vodafone Magyarország fővárosi irodáiban a teljes munkatársi állománya számára március közepén elrendelte az otthoni munkavégzést, ez azonban egyáltalán nem okozott fennakadást a vállalat életében, hiszen ügymenetükben a home office évek óta napi rutint jelent. Ugyanakkor vannak olyan kollégák, akik esetében munkájuk jellegéből fakadóan korábban elképzelhetetlen lett volna az otthoni munkavégzés. A vállalat a világjárvány hatására 2-3 hét alatt átszervezte ezen kollégák munkavégzését is, így szinte mindannyian otthonukból dolgozhattak a veszélyhelyzet alatt. A gyors átállás új lendületet adott, így a Vodafone elkezdett azon dolgozni, hogy az új munkavégzési forma hosszútávon is megvalósítható és működőképes legyen. A július elejétől kezdődő első szakaszban az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák 50 százalékának lesz elérhető a folyamatos otthoni munkavégzés, amit a szolgáltató a későbbiekben szeretne kibővíteni.

A járvány mellett a dolgozói igények is indokolták az ügyfélszolgálati munkarend átalakítását: egy felmérésből kiderült, hogy a munkatársak közel háromnegyede hosszú távon is élne a távmunka lehetőségével. Ez nem meglepő, hiszen a távoli munkavégzésnek számos előnye van, mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról. A kollégák egyrészt időt és pénzt spórolnak a munkahelyre történő utazás kiesésével, másrészt a megoldás rugalmasabb munkavégzést tesz lehetővé, ezen tényezők pedig csökkentik a stresszt és növelik a munkahelyi elégedettséget. Munkáltatói oldalról is rendkívül előnyös, hiszen az irodába járás megszűnésével lehetőség nyílik olyan munkavállalók bevonzására, akiknek ez korábban problémát jelentett. Így olyanok is csatlakozhatnak a vállalathoz, akik az irodaházaktól messzebb élnek, esetleg betegség vagy ápolás miatt kevésbé mobilisak. Szintén nagy előny, hogy a távmunka optimalizálja az irodahely kihasználtságát, a nyugodt, csendes otthoni munkakörnyezet pedig fókuszált munkavégzést eredményez a munkavállalók részéről, ami a munkáltató szempontjából is rendkívül fontos tényező.

„Úgy gondolom, hogy a koronavírus járvány negatív hatásait azok a vállalatok tudják a leginkább visszaszorítani, akik levonják az elmúlt hónapok tanulságait és ezeket beépítik jövőbeli működésükbe. Ezek közé tartozik az is, hogy a munkavállalók hatékonysága nemhogy nem csökken, de a sok esetben növekszik is az otthoni munkavégzés során. Ezt, illetve munkatársaink igényeit figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy ügyfélszolgálati munkatársaink számára is lehetőséget biztosítunk a távoli munkavégzésre. Magyarországon úttörőnek számítunk ebben a tekintetben és bízunk benne, hogy a jövőben számos tehetséges új kollégát köszönthetünk ennek segítségével szerte az országból.” – mondta el Szentkuti Gabriella, a Vodafone Magyarország Lakossági Értékesítési és Operációs Vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone Magyarország az elmúlt hónapok tapasztalatai és a dolgozói visszajelzések jegyében alakította át az ügyfélszolgálatos kollégák munkarendjét oly módon, hogy júliustól számukra is lehetőséget biztosít a távoli munkavégzésre – akár hosszú távon is. Ezen a területen ez a megoldás egyedülállónak számít, hiszen korábban – elsősorban az informatikai infrastruktúra miatt – elképzelhetetlen lett volna az ügyfélszolgálat távoli munkavégzésre való átállása.

Emiatt a Vodafone Magyarország is komoly figyelmet fordít az új munkarend bevezetésére, ezen belül is a dolgozók egészségére, így többek között ellenőrzik, hogy a programra jelentkező kollégák esetében biztosítottak-e a hosszútávú, biztonságos munkavégzés feltételei. Amennyiben az otthoni munkaállomás megfelel a kritériumoknak, úgy fel is szerelik azt a szükséges IT eszközökkel (pl. notebook, headset, monitor és a szükséges szoftveres támogatás.).