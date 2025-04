Tudásból karrier – a SPAR a duális képzés élén

A SPAR évek óta aktív támogatója a hazai szakképzés legnagyobb és legrangosabb eseményének, a Szakma Sztár Fesztiválnak, amelyet 2025-ben április 28–29. között rendez meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A rendezvényen a SPAR interaktív programokkal és edukációs aktivitásokkal készül a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára, hogy megismertesse őket a kereskedelmi életpályával.

A SPAR Magyarország az egyik legnagyobb hazai foglalkoztatóként közel 14 ezer munkavállalót alkalmaz. A vállalat nemcsak a stabil munkahelyek biztosításában játszik kulcsszerepet, hanem a hazai munkaerőpiac fejlesztésében és a jövő szakembereinek képzésében is élen jár.

Első lépések a szakmához – duális szakképzés a SPAR-nál

A SPAR országszerte 240 üzletében, valamint bicskei és üllői logisztikai központjaiban, illetve a Regnum Húsüzemében fogad diákokat duális szakképzés keretében. Jelenleg 88 szakiskolával és technikummal áll partneri kapcsolatban, a tanulók többsége vidéki intézményekből érkezik. A SPAR kereskedelmi értékesítő, kereskedő- és webáruház technikus, logisztikai technikus, valamint hentes és húskészítmény-készítő szakmákban biztosít gyakorlati helyet, évente több mint 500 fő tanuló számára. A gyakorlati oktatás hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az ország legrangosabb versenyének döntőjén a SPAR-ban gyakorlatot teljesítő tanulók rendszeresen képviselik a céget, nem egyszer a dobogó legfelső fokán. 2024-ben két döntősünk is szerepelt a versenyben, akik végül az 1. és a 3. helyet nyerték meg, a 2023-as évben a döntős tanulónk 3. helyezett lett.

Egyetemi tudás, valódi tapasztalat – duális felsőoktatási program

A SPAR 2015 óta fogad duális hallgatókat felsőoktatási intézmények alap- és mesterképzéseiről. A program célja, hogy a hallgatók előre megtervezett rotáció keretében valós munkakörnyezetben ismerkedjenek meg a vállalat működésével. A gyakorlati időszak során értékes szakmai tapasztalatokat szereznek, és többen főállású munkavállalóként folytatják karrierjüket a SPAR-nál.

A SPAR-nál számos duális hallgató találta meg a helyét különböző szakterületeken. A legtöbben gazdasági területen diplomáznak, mint például kereskedelem és marketing, valamint gazdálkodás és menedzsment. Ezek a hallgatók a vállalat különböző osztályain tudnak elhelyezkedni, ahol a megszerzett tudásukat és képességeiket kamatoztathatják. Szerteágazó munkakörökben kapnak lehetőséget az első főállásukra – a teljesség igénye nélkül – olyan osztályokon, mint a központi értékesítés, a beszerzés, a marketing, a toborzás, az IT, vagy a pénzügy. Emellett a SPAR-nál élelmiszermérnök hallgatók is végeznek, akik az élelmiszer-termelő üzemekben, vagy az élelmiszerek minőségével foglalkozó területeken tudnak elhelyezkedni. Az élelmiszermérnök hallgatók a vállalat minőség- és környezetirányítási osztályain dolgoznak, ahol a termékek minőségének biztosításával és fejlesztésével foglalkoznak. A programban eddig 85 hallgató vett részt, jelenleg pedig 24 aktív duális hallgató dolgozik a cégnél.

A legkiemelkedőbb hallgatók SPAR ösztöndíjban részesülnek, amely külföldi tanulmányutat is tartalmaz. 2024-ben a legjobbak Bécsben ismerkedtek meg az osztrák kiskereskedelmi és logisztikai gyakorlattal, és szakmai kapcsolati hálójukat is bővíthették. A SPAR elkötelezett amellett, hogy valódi értéket teremtsen a fiatal tehetségeknek: a duális program nem csupán gyakorlati tudást ad, de valódi karrierlehetőséget is biztosít a jövő szakembereinek.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!