Jól-létből jövő – így születnek a megoldások

Áprilisban a stressztudatosság hónapjába léptünk, amely kiváló alkalom lehet arra, hogy figyelmünket a mentális jóllétünkre fordítsuk.

A stressz hatásai, kezelésének lehetőségei idén a Samsung és az EdisonKids által szervezett Megoldások a holnapért kihívás képzésének is központi témája.

Vajon felismerjük magunkon a stressz jeleit? Fel tudjuk mérni, hogy mikor van szükségünk egy kis szünetre? Juhász Bettina pszicho-edukátor, a Mélylevegő Projekt társalapítója, a Megoldások a holnapért zsűritagja és közreműködő szakértője szemléletes megközelítéssel, okostelefonhoz hasonlítja az életet, amelyben az akkumulátor a mentális és fizikai egészség – ezek szolgáltatják azt az energiát, amellyel mozgásban tudjuk tartani a hétköznapjainkat. A hasonlatban a készüléken futó alkalmazásoknak feleltethető meg például a család, a barátok, az otthoni, a munkahelyi és iskolai teendők.

„Vannak olyan applikációk, amelyek feleslegesen meríthetik az akkumulátorunkat, míg mások optimalizálhatják a működését. A negatív gondolatok, az önbizalomhiány, a stressz is kivehet belőlünk, ezért érdemes arra tudatosan odafigyelnünk, hogyan tudunk töltődni – mondja Juhász Bettina. A szakértő szerint, ha nem is kerülhetjük el az esetleges stresszhelyzeteket, mégis felvértezhetjük magunkat saját eszközökkel, lehet ez akár egy séta a természetben vagy egy jó film, amely kikapcsol. – A mentális egészség kapcsán nagyon fontos foglalkozni azzal is, hogy modern eszközökkel hogyan tehetjük minél több embernek elérhetővé a segítségnyújtást. Többek közt ezen a ponton is kapcsolódunk a Megoldások a holnapért víziójához.”

A stresszkezelésre bizonyos értelemben társadalmi ügyként is gondolhatunk, hiszen egy jobb jövő eléréséhez is fontos alapkő mindannyiunk mentális és fizikai jólléte. Ebben hisznek az idén ötödik évadához érkezett Megoldások a holnapért szervezői is. A kihívásra jelentkező 7-12. osztályos diákok és tanáraik ezúttal a Közösség és a Fenntartható jövő kategóriák mellett az Egészség témájában pályáztak. A Megoldások a holnapért versenyzői számos olyan kreatív, jövőbe mutató ötleten dolgoznak, amelyek a testi, a lelki és a szellemi jóllét fenntartását célozzák, elősegíthetik a stresszkezelési technikák szélesebb körű elterjedését.

A résztvevők március végén egy személyes, egynapos workshop keretében hasznos stresszkezelési módszereket sajátíthattak el, amellyel az esetleges szorongásaikat is kreatív erővé formálhatták át. A képzés nemcsak abban támogathatja őket, hogy legjobb 8 közé juthassanak, de az új készségeket, stresszkezelési gyakorlatokat a későbbiekben, mind a tanulmányaik vagy a jövőbeli munkájuk során, valamint a magánéletükben is hasznosíthatják.

A programban résztvevő tanárok idén minden eddiginél nagyobb figyelemben részesülnek: amellett, hogy gyakorolhatják a motiváló visszajelzést, a stresszkezelés kapcsán ők is módszertani javaslatokhoz juthattak, facilitációs képzéseken tanulhatják meg, hogyan támogathatják még jobban a csapataikat, a diákjaik munkáját.

„Természetesen maga a versenyhelyzet is izgalomra adhat okot a diákoknak, azonban a Megoldások a holnapért nem az egymással való vetélkedésről szól, hanem arról, hogy a fiatalok, tanáraikkal együttműködve egy folyamatosan épülő és megtartó, inspiráló közösség tagjaivá válhassanak”

– mondja Borsos Dorottya, az Edisonplatform vezetője.

„A Megoldások a holnapért programban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők olyan gyakorlati, jövőorientált eszközöket kapjanak, amelyek nemcsak karrierútjuk során, hanem személyes céljaik elérésében is támogatást nyújtanak. Hiszünk abban, hogy a mentális egészség megőrzése elengedhetetlen egy jól működő társadalom és egy élhetőbb jövő szempontjából. A Samsung célja, hogy technológiáival és kezdeményezéseivel a mindennapokat ne csak egyszerűbbé, de nyugodtabbá is tegye – olyan platformokat teremtve, ahol a fiatalok valódi hatást gyakorolhatnak saját életükre és közösségükre. A vállalat eszközeit abban a szellemben tervezi, hogy azok társak lehessenek a jóllét elérésében”

– tette hozzá Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.

A Megoldások a holnapért versenyzőinek lehetőségük nyílik elsajátítani azt a fajta tudatosságot, amellyel könnyebben kézben tarthatják saját mentális egészségüket, és így közvetve pozitív hatást gyakorolhatnak a környezetükre. Ez azonban nem kiváltság, egy kis odafigyeléssel és néhány apró változtatással bárki legyőzheti a stresszt és hozzátehet saját egészségéhez.

5+1 tipp a Sulinyugitól arra, hogyan kezelhetjük a stresszt, és maradhatunk nyugodtak. Íme, a legfontosabb lépések, amelyekkel csökkenthetjük a belső feszültséget, és visszanyerhetjük a kontrollt.

Az alapképlet: Stresszkezelés = Feszültség kezelése + Megoldás kezelése

Azonosítsd be a stressz első jeleit saját magadon: milyen érzelmi, mentális, testi jelei vannak nálad a feszültségnek? Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy időben tudj tenni, a nélkül, hogy ártanál vele magadnak vagy másnak! Először kezeld a benned felgyűlt feszültséget! Ne akard rögtön a problémát megoldani, feszülten nehéz hatékonyan döntést hozni vagy problémát megoldani. Adj magadnak időt a megnyugvásra, az megtérül, és sokszor pár perc is elég! „Te vagy a tested kapitánya” szól a mottónk, nem csak a stressz megélésére, hanem annak levezetésére is be vagyunk huzalozva. Vezesd le a stresszt tudatosan, azzal, ami neked a legjobban működik: légzéstechnikákkal, mozgással, firkálással, zenehallgatással vagy meditációval! Pihenjen a tested és az elméd is: adj magadnak időt az alvásra, ezen semmiképp se spórolj! Sokkal könnyebb kézben tartani a stressz, ha időt adsz magadnak a pihenésre. Nagyobb „makro-pihenők”, mint a nyaralás vagy a szabadság is segíthetnek abban, hogy újratöltődj. Tegyél be a napodba kisebb „mikro-pihenőket”, ami lehet pár perces séta, a virágok színének/illatának tudatos megfigyelése az ebédidődben, vagy egy kis olvasás elalvás előtt.

5+1 Ha úgy érzed, nem tudsz valamit megoldani, de nyomaszt a dolog, tereld el a figyelmed! Idézz fel egy kedves emléket, tedd be a kedvenc zenéd, fejts egy kis sudokut, vagy ha több időd van, lépj ki egy kicsit a valóságból egy intenzív mozival, regénnyel, koncerttel. Eltávolodva a nehézségektől, kicsit „fellélegezhetsz” és utána frissen, és lehet, más nézőpontból tudsz majd ránézni a helyzetre!

