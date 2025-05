Műszaki területen is doktorálhatnak a kutatói pálya iránt érdeklődők a Széchenyi István Egyetemen

Az intézmény május 15. és június 15. között várja a leendő doktoranduszok jelentkezését a szeptemberben induló, négyéves műszaki képzésekre a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájába.

A Széchenyi István Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységének alapjául doktori iskolái szolgálnak, amelyek négy tudományterületen nyújtanak lehetőséget a PhD-fokozat megszerzésére. Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi, Állam- és Jogtudományi, valamint Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskoláiban kiemelt hangsúlyt kap az ipar és a társadalom számára hasznos tudományos tevékenység támogatása, illetve a nemzetközi kutatói közösségekben zajló magas színvonalú munka. A szeptemberben induló PhD-képzésekre május 15-től lehet pályázni a phd.sze.hu oldalon keresztül.

Jelenleg is a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatója Sándor Ágoston Pál, aki mesterképzésének utolsó évében kezdte el PhD-tanulmányait, így egy évvel korábban szerezhet majd doktori fokozatot.

– összegezte. A doktorandusz kifejtette: a magyar nyelvű PhD-képzés ugyan jelentős energiabefektetést igényel, de nagy segítséget nyújtanak az oktatók, akik az eredményes publikálás mellett a nemzetközi tudományos pályán való érvényesülésben is támogatják a hallgatókat.

„A közlekedésbiztonság mindig is nagyon érdekelt, így hálás vagyok a lehetőségnek, hogy mélyebben is elmerülhetek a témában, oktathatok és kutathatok a szektor meghatározó vállalataival együttműködve. – jelentette ki. – A doktori iskolának is célja, hogy a fejlesztéseinknek a tudományt előmozdító eredménye, ipari és társadalmi hasznosulása legyen.”