A CETIN Hungary és a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) tehetségprogramja, a STEMpowered idén 10-12. évfolyamos lányokat vár.

Az érdeklődő jelentkezők november 25-én egy hackathonon vehetnek részt, itt dől majd el, hogy kik kerülhetnek a programba. A tíz alkalom során a résztvevők csapatépítő események, workshopok, intézménylátogatások, karrierbeszélgetések és interaktív előadások keretében dolgozhatnak együtt.

A CETIN Hungary tavalyi kutatásából* kiderül, hogy a támogató közeg hiánya miatt választja kevesebb lány a műszaki-technológiai hivatást, és a pályaválasztás legtöbbször már a középiskoláig eldől. A STEMpowered by CETIN elnevezésű komplex tehetségprogram szándéka ezért, hogy a pályaválasztás előtt álló lányoknak olyan alternatívát mutasson, amelyre ritkán vagy egyáltalán nem gondolnak. Mindezt a sikeres pályaválasztáshoz és a választott pályán való érvényesüléshez ma már nélkülözhetetlen képességek és készségek fejlesztésével támogatja, amelyeket a hagyományos oktatás keretein belül sok esetben nem, vagy csak nagyon nehezen lehet megszerezni. Fontos eleme, hogy segítséget nyújt a pályaorientációban, és sikerélményhez juttatja a benne részt vevő tanulókat.

A tavalyi tanévben sikerrel elindított program tapasztalata, hogy a résztvevő középiskolás lányok számára éppen a készségek (soft skillek) fejlesztése a leghasznosabb és legfontosabb. Ennek alapján az újabb évadban a STEMpowered erre fordítja a legtöbb figyelmet. A résztvevők önismeretüket, kreativitásukat és kommunikációs készségeiket csoportos foglalkozások segítségével fejleszthetik, a pályaorientációban pedig intézménylátogatás segíti őket. A lányokat CETIN-es segítők, tapasztalt és szakértő kollégák („buddy”-k) is támogatják, valós STEM karrierek mindennapjait tárva eléjük.

A programba már a jelentkezés is különleges: a NaTE honlapján november 21-éig regisztráló érdeklődők (https://nokatud.hu/stempowered-jelentkezes/) november 25-én egy hackathonon vehetnek részt, amelynek a témája az „okos városok és az 5G”. A hackathonon legjobban szereplő maximum 20 lány bekerül a programba. A résztvevők a STEMpowered program végén az elsajátított ismereteket alkalmazva egy projektfeladatban is kipróbálhatják magukat. A hackathonon és projektfeladatban legjobban teljesítő lányok – a megszerzett tudáson és tapasztalaton felül – pénzjutalomban is részesülnek.

