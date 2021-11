Sajnos a kiberbűnözők is szeretik a streaming platformokat

A 2020. január eleje és a 2021. június vége közötti időszakban a Kaspersky termékei több mint 93 000 fertőzési kísérletet észleltek az öt legnépszerűbb streaming platform, a Netflix, a Disney+, az Apple TV+, az Amazon Prime Video és a Hulu álcája alatt.

A streaming platformok saját gyártású műsorai közül a legtöbbször a The Mandalorian és A nagy pénzrablás (Money Heist) című sorozatot használták rosszindulatú programok terjesztésére a népszerűségük miatt, derül ki a Kaspersky legújabb, „Streaming wars continue — what about cyberthreats? Streaming-related threat landscape in 2020-2021”, azaz „A streaming háborúk folytatódnak – mi a helyzet a kiberfenyegetésekkel? A streaming-vonatkozású fenyegetési környezet 2020–2021-ben” című jelentéséből.

Az elmúlt két évben gyors bővülés volt látható az igény szerinti tartalmak és a streaming szolgáltatások piacán, amit a világjárvány még tovább erősített. A kiberbűnözők az alternatív szórakozási formák iránti megnövekedett kereslethez gyorsan alkalmazkodva meglátták a lehetőséget arra, hogyan használhatják ki a felhasználók vágyát a kedvenc sorozataik streaming platformokon való nézése iránt, és az internetet máris ellepték a jól ismert csalási módszerek.

A Kaspersky szakemberei elemezték a szórakoztatáshoz kapcsolódó fenyegetési környezet legfrissebb trendjeit és legfontosabb eseményeit a pandémia csúcsszakaszaiban. A Kaspersky termékei a 2020. január 1. és a 2021. június 30. közötti időszakban összesen 93 095 fertőzési kísérletet észleltek, amelyek keretében 8650 különböző fájl használatával 18 938 egyéni felhasználó ellen intéztek támadást.

A Netflix nemcsak az előfizetők száma alapján számít vezető platformnak, hanem egyben a kiberbűnözők által csaliként használt legnépszerűbb streaming szolgáltatás is. Ez jól látszik abból is, hogy az érintett felhasználók 89,93%-a a Netflixen való keresgélés, illetve a Netflixhez kapcsolódó tartalom keresése során szembesült malware-rel vagy nem kívánt szoftverrel.

A kiberbűnözők aktívan használják csaliként a streamelhető műsorokat és sorozatokat. A Kaspersky szerint a fertőzési kísérletek csaknem 60%-a mindössze két csalinak használt sorozathoz köthető. A kiberbűnözők az elmúlt évek két legnagyobb sikersorozatát, a The Mandaloriant (28,72%) és A nagy pénzrablást (28,41%) használják aktívan a rosszindulatú programok terjesztéséhez. A top ötbe még a következő sorozatok kerültek be, amelyeket az adathalászok rendszeresen használnak csaliként: Rick and Morty, azaz Rick és Morty (9,69%), Peaky Blinders, azaz Birmingham bandái (9,25%), és Westworld (7,17%).

A streaming szolgáltatások fenyegetési környezetéről a Securelist weblapon található bővebb információ.

„Egyre több felhasználó fizet elő streaming szolgáltatásra a kedvenc sorozatainak nézéséhez. Mivel a tartalom megnézéséhez semmilyen fájlt nem kell letölteni, azt várnánk, hogy csökken az ilyen jellegű rosszindulatú tevékenység. A kiberbűnözők azonban gyorsan alkalmazkodnak az új trendekhez, és relevánsabb csalástípusokkal állnak elő. A 2021-es adatokat a 2020-as indikátorokhoz hasonlítva azt látjuk, hogy ritkább lett a TV-sorozatoknak álcázott rosszindulatú fájlok letöltése, de ez még nem menti meg a felhasználókat a más jellegű fenyegetésektől, mint például a streaming szolgáltatásokat érintő adathalász csalásoktól, amikor is a kiberbűnözők ellophatják a felhasználók hitelesítési adatait és pénzét”

– Miroslav Koren, a Kaspersky Kelet-Európáért felelős igazgatója.

A Kaspersky szerint a felhasználók így kerülhetik el, hogy kártékony programok és csalások áldozatául essenek a streaming szolgáltatások használata közben: