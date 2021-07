Az év elején futótűzként terjedt el a Clubhouse alkalmazás, amelynek újdonsága, hogy az okostelefonon nem szöveget vagy képet kell küldeni, hanem beszélgetni lehet, és hallgatni másokat. Az eredetileg csak iPhone-okra elérhető app májusban az androidos felhasználók számára is elérhetővé vált, és azóta a magyarok is használhatják.

Éppen ezért most a hazai felhasználók számára is igen rossz hírről számolt be a KnowTechie. A lap azt írja, a Clubhouse felhasználóinak mintegy 3,8 milliárd telefonszáma kerülhetett a hackerek kezébe, akik a sötét weben árulják az ezeket tartalmazó adatbázist. A lap megjegyzi: mivel az elemzők szerint az év végére 14,91 milliárd mobileszköz lesz majd forgalomban, ez nagyjából a világ mobilszámainak negyedét jelenti.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven’t had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5

— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021