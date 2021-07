Megújul a Google biztonsági mentéses szolgáltatása

Október 1-jével végleg bezárja a Google a kényelmes biztonsági mentést kínáló Backup and Sync szolgáltatást, hogy azután a későbbiekben egységes felületet kínáljon a vállalati és az otthoni felhasználóknak.

2017-ben került előtérbe a Google Backup and Sync kliensprogramja, amellyel a felhasználók felhőbe készíthettek biztonsági másolatot fontos állományaikról, és a változásokat is folyamatosan szinkronizálhatták. Az alkalmazás segítségével nemcsak egyedi fájlokról vagy mappákról lehet biztonsági másolatot készíteni, de akár a számítógép teljes tartalmáról.

Mindennek azonban október 1-jén vége lesz, a Google ugyanis bejelentette, hogy egységes szolgáltatást vezet be mind a fogyasztók, mind a vállalati felhasználók számára Drive for Desktop néven. Az egyesítés célja a Google szerint a „nagyteljesítményű és egységes szinkronizáló kliens” létrehozása, amely ötvözi a fogyasztói és a vállalati szolgáltatás előnyeit. Egyszerűbb lesz, és a vállalati IT-sok is könnyebben boldogulnak majd vele. A Google szerint nem lehet gondja a megújított szolgáltatással annak, aki a régit is használta. Ugyanúgy könnyen hozzáférhet a felhőben tárolt fájlokhoz és fotókhoz, szinkronizálhatja a háttérben a kiválasztott állományokat, hogy azok mindig naprakészek legyenek.

A Google az átmenet ütemtervét is nyilvánosságra hozta. Július 19-től indulhat az átállás. Azok a felhasználók, akik nem váltanak, augusztus 18-án értesítést kapnak, hogy a backup and Sync meg fog szűnni, és váltsanak a Drive for Desktopra. Október 1-jétől kezdve a felhasználók már ne tudnak bejelentkezni a Backup and Sync szolgáltatásba. A Drive és/vagy a Google Fotókkal való szinkronizáláshoz át kell térniük a Drive for Desktop alkalmazásba.

Az új Drive alkalmazást a Google szolgáltatás valamennyi felhasználója használhatja, beleértve az ingyenes személyes fiókokat és a fizetett vállalati Google Workspace-fiókokat.

Forrás: HVG