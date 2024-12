Több mint 5 tonnás termésátlaggal nyerte egy gazdálkodó a Syngenta napraforgó termésversenyét

Az idei évben 679 ezer hektáron termett Magyarországon napraforgó, az országos termésátlag 2,524 tonna eredményt hozott hektáronként.

A napraforgó vetőmag piacvezető Syngenta termésversenyének győztese több mint kétszer ennyit, 5,25 tonnát aratott le hektáronként. A vállalat 6 tonna szakmai programjának résztvevői évek óta azon dolgoznak együtt az agrárvállalat szakértőivel, hogy a lehető legjobban kiaknázzák a növényben rejlő terméspotenciált.

Nehéz gazdálkodási szezont könyvelhet el a napraforgó szektor

Hazánkban a kezdeti, eleinte bőségesnek tűnő téli és tavaszi csapadékot vízhiány és extrém magas hőmérséklet követte. A július rekordmeleg és száraz volt, ami rányomta a bélyegét a 679 ezer hektáron elvetett napraforgó termésátlagára. Az országos átlag egy jó évben a 3 tonnát is eléri hektáronként, az idei országos átlag 2,5t/ha lett. A legjobb eredmények Tolnában (2,982 t/ha), Hajdú-Biharban (2,952 t/ha), Komárom-Esztergomban (2,75 t/ha), valamint Baranyában (2,75 t/ha) születtek. A lista végére pedig Bács-Kiskun (1,95 t/ha), és Csongrád-Csanád (1,8 t/ha) vármegyék kerültek. A vezető napraforgó termelő országok eredményei is felemásan alakultak idén: Oroszországban, Ukrajnában, az Európai Unióban és Törökországban terméshozamok sok helyen jelentősen csökkentek, ami a nyári szárazság hatását tükrözi. Franciaországból az utóbbi időben olyan jelentések érkeztek, hogy a heves esőzések akadályozták a szántóföldi munkát, károsították a termést.

Kiemelkedő eredmények születtek a 6 tonna program résztvevőinél

A Syngenta termésversenyében az idei szezon kihívásai ellenére is szép eredmények születtek: az országos első helyezett a Subeo hibriddel 5,25 t/ha eredményt ért. Szoros versenyben, csupán 20 kilóval maradt le az első helyezésről a Suviedo hibriddel egy észak-keleti gazdálkodó. A vállalat az ország négy régiójában hirdetett 3 helyezést, mindenki 4 t/ha feletti terméssel büszkélkedhet!

A 4 éve elindult 6 tonna program célja, hogy termelőkkel közösen megértsék a napraforgó működését, és ezzel a tudással még tudatosabbá és jövedelmezőbbé tehessék a napraforgó termesztést hazánkban. A programhoz idén összesen 71-en csatlakoztak mintegy 20 ezer hektáros napraforgó termőterülettel. Az idei évben is a nitrogén volt a középpontban, hiszen ez a legköltségesebb eleme a napraforgó termesztés technológiájának. A túlzott nitrogénellátás nem csak hogy drága és felesleges pénzkidobás, de még kedvezőtlenül is hathat a napraforgó termés szintjére. Emellett 2024-ben a napraforgó térállása, a sor- és tőtáv termésre gyakorolt hatásának vizsgálata is előtérbe került.

A talaj kapja a fókuszt a program folytatásában

A Syngenta napraforgó szakmai rendezvényén, Siófokon elhangzott: a 6 tonna program 2025-ben is folytatódik: továbbra is nagy szerepet kap a talaj tápanyagtartalma. Ennek alaposabb megismerésére, megértésére egy új digitális fejlesztést, az Interra Scant használják majd, hogy a táblákra differenciáltan lehessen kijuttatni a szükséges tápanyagokat. Több országban a fény befogásában látják a lehetőséget a termés maximalizálására, ezért folytatják sor- és tőtáv kísérleteket, hogy kitapogassák a hazai napenergia befogásának lehetőségeit, hogy hozzá segítsék a termelőket a még jobb terméspotenciál kiaknázásához.

60 százalék feletti részaránnyal vezeti a piacot a Syngenta

A Kynetec 2024-es napraforgó vetőmag panelje szerint a Syngenta piacrésze a napraforgóvetőmag-piacon 61% és a vállalat rendelkezik jelenleg a legszélesebb hibridkínálattal is. Olajtípustól függetlenül minden gyomirtás-technológiában képes hibridet biztosítani termelőinek. Az idei évben az Express®-toleráns szegmens egy linolsavas és egy magas olajsavas hibriddel bővült. A Suliano, a Syngenta legújabb Express®-toleráns magas olajsavas hibridje minden körülmény között a maximumot nyújtja. A Surest közép-korai hibrid kiemelkedő termésstabilitása mellett kimagasló olajtartalmának köszönhetően minden évjáratban olajprémiumot biztosíthat.

2025-ben új növényvédelmi újdonság érkezik

A vállalat 2025-ös szezonban vezeti be a Gardo Sun nevű alapgyomirtó szert, amely unikális lesz a napraforgóban és rendkívül széles hatásspektrummal és kiváló szelektivitással rendelkezik. Terbutilazin-mentes és nagyon erős eszköz a rezisztencia elleni küzdelemben. Erős perzselő hatása miatt a már kikelt, de nehezen irtható gyomok – például vadkender, parlagfű, – sem jelentenek akadályt. Egy későbbi csapadék hatására képes a már kikelt gyomokat is pusztítani.

Termést menthetnek az innovatív biológiai megoldások

A napraforgó is ugyanúgy ki van téve a környezeti és az élő szervezetek által okozott stresszhelyzeteknek, mint bármelyik más növény. A terméspotenciáljának java része a környezeti stressz okozta problémák miatt nem realizálódik a betakarításkor. Itt segíthetnek a biológiai megoldások, amelyek terén izgalmas Syngenta -újdonságokat hoz a jövő. Egy esetleges hideghatás, vagy éppen szél-, homok- vagy jégverés tünetei gyorsan regenerálhatóak a Megafol biostimulátor készítménnyel. A kritikus termésfejlődési időszakokban a YieldOn készítménnyel mennyiségi és minőségi javulást is lehet elérni. Ez a készítmény termésnövelő és egyben biostimulátor is. A hő- és szárazságstressz a napraforgó kitettségéből adódóan szinte biztos jelentkezik a tenyészidőszak során. Megelőző jelleggel a Quantis készítmény hatékonyan tudja felkészíteni a növényt a bekövetkező stresszhelyzetre. A Vixeran pedig egy nitrogénhasznosulást segítő készítmény, amelyet a napraforgó korai fejlődésnek szakaszában alkalmazva a napraforgó jelentős terméstöbblettel hálálhat meg.

