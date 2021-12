Magyar cég kapta az Apple “év legjobb app-ja” díjat

Az Apple a Craft Docs nevű szoftvert választotta első helyezettnek a Mac alkalmazások éves toplistáján.

A 2021-es App Store Awards a 15 legjobb játékot és alkalmazást ismerte el. A magyarok által fejlesztett Craft dokumentum-szerkesztésre, jegyzetelésre és azok elrendezésére alkalmas, és többek között gyorsaságáért, egyszerű használatáért és gyönyörű design-jáért emelték ki. A múlt évi győztesek között volt például a Zoom és a Disney+. A díjat sajátosan, de személyesen adta át a helyezetteknek az Apple-vezér Tim Cook, amiről a csapat vezetője, Orosz Bálint a magyar Forbesnak mesélt.

A dolog úgy történt, hogy a Craft budapesti irodájába egy Amszterdamból érkezett futár csöngetett be, kezében egy „Ne nyisd ki” feliratú dobozzal. A futár közölte, hogy a küldeményt csak Bálintnak adhatják oda, akit épp egy megbeszélésről kellett kihívni. A csapatnak később volt egy videókonferenciája, mint kiderült, az Apple ide minden díjazottat meghívott, ekkor már a kikézbesített csomagokat is kinyithatták, a benne lévő díjakkal. Cook aztán röviden minden nyertessel külön is beszélgetett – mondta el Orosz a Forbesnak.

A Craft egy újgenerációs dokumentum-szerkesztő natív alkalmazás, Mac-re, iOS-re, iPadOS-re és Webre, ami nemcsak a jegyzetelésben segít, hanem abban is, hogy egyszerűen csoportosíthatjuk ötleteinket és gondolatainkat legyen szó akár egyéni vagy csapatmunkáról. A startup idén áprilisban zárt egy 8 millió dolláros befektetési kört a Creandum vezetésével – írja az MTI. Jelenleg több mint 300,000 felhasználó használja a Craftot.

Forrás: 24.hu