Személyi igazolvány kell majd a Tinder használatához

A Tinder azzal indokolta az ellenőrzés lehetőségének bevezetését, hogy a felhasználók többsége jobban érzi magát, nagyobb bizalommal viseltetik a hitelesített felhasználókkal szemben. Azt is elismerik ugyanakkor, hogy akadnak olyanok is, akik nem örülnek, ha valós adataikat kell megadniuk. Az álprofilok használatának sok országban nyomós oka lehet, főleg, ha valaki egy a kisebb, kevésbé elfogadott csoport tagja. Azt még nem tudni, milyen igazolványokat fogadnak majd el, az ellenőrzést fokozatosan vezetik be a következő fél évben.

A Tinder 2012-ben indult, mára 190 országban 451 milliószor töltötték le, így a játékokat nem számítva a világ legtöbb bevételt termelő alkalmazása lett. Tavaly uniós vizsgálatot indult a cég adatkezelésével kapcsolatban, miután több országban a GDPR megsértésével vádolták meg őket.