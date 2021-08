Az Apple új ötlete segít a helyesírásban

A mobilon való üzenetírás egyik gyakori problémája, hogy ha gépelés közben hibát vétünk, szinte biztos, hogy az egész szót kitöröljük. Az Apple szerint ezt máshogy is lehetne, ráadásul teljesen automatikusan.

Mint ahogy sok vállalat, úgy az Apple-is nyújt be szabadalmakat, ha egy különlegesebb ötletet szeretnének levédetni. Ennek pedig nem feltétlenül csak a kamerához vagy akkumulátorhoz lehet köze. A készüléken elérhető szolgáltatásokat is folyamatosan javítják Tim Cookék, amit a most nyilvánosságra került projekt is igazol: egy újabb szabadalmuk ugyanis arról árulkodik, hogyan lehetne még pontosabban üzenetet írni az iPhone-on.

Az ötlet hátterében az az elképzelés áll, hogy a rendszer ne a hibásnak vélt szó egészét jelölje ki javításra, hanem csak azt a karaktert (vagy karaktereket), amelyikkel gond van, és nem illik az adott kifejezésbe – írta a PhoneArena. Az Apple elgondolása szerint ez a folyamat teljesen automatikusan történne, méghozzá úgy, hogy az íráskor megjelenő kurzor rögtön a hibás karakterekhez ugorna, hogy a felhasználónak csak a problémás betűket kelljen kicserélnie.

A módszer elvben gyorsíthatná az üzenetíráskor keletkező hibák javítását, emellett véget vethetne annak a szokásnak is, amivel valószínűleg sok telefonhasználó szembesült már: amikor a leírt szavak valamelyikénél hibát vétünk, a legtöbben az egész kifejezést törlik, hogy aztán újra leírják, de immár helyesen. (Az Apple rendszerében a szóközt lenyomva tartva ugyan most is vissza lehet navigálni az elgépelt betűkhöz, de ez lassú és körülményes, főleg, ha egy hosszabb szövegben kell keresgélni.)

Az Apple azt természetesen nem közli a szabadalomban, hogy mikor szeretné bevezetni az új módszert. A vonatkozó szakmai leírást egyébként 2017 júniusában nyújtották be.